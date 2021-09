El presidente de la asociación cultural Equipo PARA de Santa Cruz de Tenerife, Gonzalo Prieto, sufrió en mayo un ictus que le ha provocado diversas secuelas. Desde que se conociera la noticia, artistas y seguidores de la actividad cultural establecida en este enclave capitalino han hecho todo lo posible para ayudarlo en su recuperación y garantizar además la continuidad en la programación del espacio. Tras una recaudación de dinero, ahora llega el recopilatorio Para Gonzalo. Esta colección reúne cuatro horas de música gracias a la recopilación de 49 propuestas musicales vinculadas de alguna forma con el Equipo PARA. Todos estos artistas canarios ofrecen su talento de manera altruista para continuar ayudando a Prieto y en mantener viva de esta forma la llama del proyecto cultural que a tantos artistas ha reunido en la capital durante los últimos años.

Para Gonzalo es un recopilatorio histórico realizado con talento completamente canario y que está compuesto exclusivamente de temas inéditos. Se trata de una edición digital diseñada para prestar apoyo económico y humano a la rehabilitación de Prieto. Se dan cita en esta obra artistas de todos los géneros musicales, desde la canción de autor a música experimental, pasando por el punk, el rock, el pop y la electrónica. Algunos de los nombres que aparecen en este recopilatorio son Brutalizzed Kids, Sito Morales, Edui Bercedo o Postman, cuyos temas ya se pueden descubrir en el perfil de Bandcamp del Equipo PARA. Se puede adquirir el trabajo al completo, así como pistas sueltas o pequeños discos con varios temas seleccionados; también se puede escuchar en línea.

El músico tinerfeño Diego Hdez. ha sido el precursor de este proyecto cultural que comenzó su andadura el pasado mes de julio. El cantautor destaca, de este modo, la rapidez con la que los colaboradores se han puesto de acuerdo para que Para Gonzalo pueda ver la luz. El propio Gonzalo Prieto reconoce que se siente «abrumado» con las numerosas muestras de cariño que está recibiendo en las últimas semanas.

«Está alucinando con la generosidad de la gente y tiene muchas ganas de volver a dar caña», explica Diego Hdez. quien celebra además que el Equipo PARA no haya perdido ni pizca de su actividad a pesar de la enfermedad del presidente de la asociación: «Creo que las cosas malas siempre tienen un lado bueno y en este caso, esta desgracia que le ha sucedido a Gonzalo, ha servido para despertar las ganas del equipo de sacar el proyecto adelante». De este modo, los beneficios que se obtengan de este proyecto serán destinados a apoyar a Gonzalo Prieto y al equipo de mujeres que sostiene estos días la actividad del Equipo PARA en Santa Cruz de Tenerife.

Diego Hdez. explica que, después de que Prieto sufriera el ictus en mayo, «buscamos ideas para ayudar económicamente a él y a la asociación cultural y, como la organización de conciertos era prácticamente inviable, se me ocurrió reunir canciones que nadie hubiera escuchado antes para que el Equipo PARA les sacara provecho». Aunque fue un proyecto que se le ocurrió a nivel individual, pronto comenzaron a sumarse a él compañeros de profesión «hasta que la bola de nieve se hizo realmente grande».

Trabajo a contrarreloj

«Muchos músicos de Canarias hemos pasado por el Equipo y sabemos el valor cultural que tiene para la ciudad», destaca el cantautor que quería, de este modo, devolver parte del cariño que ha recibido entre las paredes de la asociación. «Debería haber más lugares como el Equipo PARA», concluye.

De este modo, Para Gonzalo está formado por temas escritos para la ocasión y otros que, si bien ya estaban grabados, aún no habían visto la luz. «Buscábamos rarezas», resume Diego Hdez. quien reconoce que «la idea se nos fue de las manos porque todo el mundo quería participar y, aún así, me da pena que haya gente que se ha quedado fuera porque no les dio tiempo de grabar o porque se enteraron tarde», no obstante, subraya que «ha quedado una foto bastante impresionante de lo que significa el Equipo PARA para la música en Canarias».

El creador de este proyecto destaca además la libertad que le han ofrecido a los participación. De ahí que algunas de las canciones tengan una duración, incluso, de hasta nueve minutos. Pero eso no ha sido un problema para los organizadores que, tras recibir los temas grabados, únicamente tuvieron que hacer un pequeño tratamiento porque las canciones tenían diferentes calidades de sonido, y por eso también ha sido tan rápido el proceso de creación.

Pero no solo este músico ha hecho posible Para Gonzalo. En esta colección también han participado artistas como Alejandro González, quien se ha encargado del diseño de la portada, y el equipo de mujeres que está sosteniendo la actividad del Equipo PARA. Todo ello ha hecho posible que «este proyecto se haya configurado en tan solo un mes, porque todo el mundo ha respondido muy rápido y eso ha sido alucinante; en un sector como el de la música a veces es difícil que la gente se organice tan rápido, pero en esta ocasión no ha habido ningún problema», celebra Diego Hdez.