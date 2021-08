‘This is NOT a ZOO’ es la primera exposición artística de estas características en el mundo, una muestra inédita de obras de más de un centenar de artistas de todo el planeta. El proyecto surgió hace ya más de un año en el MUNA y ahora viaja hasta La Palma para continuar descubriendo obras inéditas.

Un bestiario único y sin precedentes se da cita desde hace unos meses en Canarias. This is NOT a ZOO (Esto no es un zoo) es la primera exposición de estas características en el mundo y estos días recala en la Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, con 60 obras inéditas que buscan concienciar sobre la preservación y protección del reino animal. Esta muestra, comisariada por Javier Jiménez, podrá visitarse en la Isla Bonita hasta el próximo lunes.

Artistas urbanos, plásticos e ilustradores contemporáneos plasman en esta selección los valores del reino animal y ponen de manifiesto la necesaria conservación del equilibrio medioambiental, afectado por la interacción humana. En concreto, las obras expuestas en esta exposición corresponden a figuras del arte urbano como Bordalo II, Aec Interesni Kazki, Lourdes Villagómez, Saner, Dulk, Farid Rueda, Ardif, Laurence Vallières o los canarios Paula Calavera, Mur0ne e Irene León.

Javier Jiménez explica que esta muestra inédita de obras de más de 150 artistas de todo el planeta tiene el universo animal como «referencia, motivo, inspiración y razón de ser». De este modo, algunos de los más importantes artistas urbanos, plásticos e ilustradores contemporáneos aceptaron la invitación del comisario tinerfeño para abordar el mundo animal desde su propia óptica y el resultado ha sido un impresionante bestiario único porque, además, las obras de muchos de estos profesionales llegan por primera vez a Canarias con This is NOT a ZOO. Se trata, además, de obras realizadas ex profeso para este proyecto, que se presentó hace ya un año en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife y que ahora visita las diferentes puntos del Archipiélago ampliando el número de trabajos que la componen.

De este modo, el artivismo y la genialidad creativa de todos estos artistas se dan cita en busca de un planeta más sostenible, conscientes de la importancia vital del reino animal. La muestra de La Palma aúna las más diversas técnicas de expresión puesto que es la manera libre en la que más de 150 artistas de todo el mundo muestran esas otras especies animales y a las que a menudo se desatiende.

Jiménez destaca la necesidad de trabajar por un planeta «más sostenible, conscientes de la importancia vital del reino animal». Y por eso esta muestra se ajusta a los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la «demandada e imperiosa necesidad de cuidar de nuestro planeta», añade el comisario, quien recuerda que se trata de una iniciativa «sensibilizada con el medio natural en general y con el reino animal en particular».

A través de la ruta que llevará a cabo This is NOT a ZOO por diferentes rincones de Canarias, los artistas invitados a participar podrán dejar constancia a través de su arte de la «importancia capital del mundo animal en la biodiversidad del planeta», recuerda el comisario quien añade que precisamente este ha sido el motivo y la razón de ser de cada participación. Esta colectiva es el fruto de una tarea minuciosa de pesquisa y curaduría para así poder contar con una suma inédita de talentos de relevancia internacional con el último objetivo de reflexionar a través del arte acerca de los valores de la fauna mundial, la importancia de su preservación y el necesario equilibrio medioambiental.

Tal y como lo define su comisario Javier Jiménez, «This is NOT a ZOO es un proyecto expositivo singular, una acción cultural 360 grados, en la que la cultura plástica en este caso es manifestación artística pero también es excusa transformadora». Con todo, esta exposición viaja ahora por la geografía canaria como invitación al descubrimiento y al goce artístico, a la vez que invita a la reflexión como habitantes y visitantes de unas Islas con una biodiversidad rica y frágil a la vez.