¿Cómo es el sueldo de los actores y actrices más rutilantes de la pantalla? Estratosférico. Sobre todo, el de ellos, según un informe que ha elaborado Variety y que asegura que la explosión de las plataformas de streaming en el mundo audiovisual, lejos de mermar los ingresos de sus protagonistas, ha hecho crecer los de algunos de ellos.

Los datos recuerdan cómo Jim Carrey ya se embolsó 20 millones de dólares (17,10 millones de euros) por la película The Cable Guy en 1996, y que la cifra sigue estando vigente para las estrellas más cotizadas de Hollywood.

El caché, sin embargo, varía, y se estima que Chris Pine ganará unos 11,5 millones de dólares (casi 10 millones de euros) por su próxima película, la franquicia de Paramount Dragones y mazmorras, y que Robert Pattinson obtuvo 3 millones de dólares (2 millones y medio de euros) por su papel en Batman. «Hace cinco años, muchos de estos salarios estarían en lo alto del ránking», indica el informe, que explica que actualmente, con la irrupción de Netflix o Amazon Prime Video, esos números no resultan tan impactantes.

¿El mejor pagado? Posiblemente, Daniel Craig, quien se estima que se ha embolsado unos 100 millones de dólares (85,5 millones de euros) por la película Puñales por la espalda (Knives out), que se puede ver en Netflix, y su secuela. Le siguen estrellas como Dwayne Johnson The Rock y Will Smith.

Entre las razones por las que los sueldos han ido más en lugar de a menos, figuran el hecho de que Netflix compensa a los actores por la participación en la taquilla proyectada que obtendrían si sus películas se estrenaran solo en las salas de cine.

Como puedes haber imaginado a raíz de las muchas protestas de las actrices durante el #MeToo, los sueldos de ellos suelen ser muy superiores a los de sus compañeras de reparto.

De hecho, el Top 5 está copado por hombres. Solo hasta el puesto 7 encontramos a una mujer: Jennifer Lawrence. Sandra Bullock y Julia Roberts son las otras intérpretes que componen la terna femenina de la lista divulgada por la publicación Variety.