Un año más de triunfo para la música en vivo

La sexta edición de Phe Festival volvió a superar con creces las expectativas del público y un año más -y ya van dos- demostró que la cultura es segura gracias a un gran protocolo de seguridad.

A más de uno se le hizo complicado ayer cumplir con las normas de seguridad sanitaria en el Phe Festival debido al increíble directo que regaló a los tinerfeños Rigoberta Bandini. Sin embargo, los phelovers demostraron una vez más -y ya van dos años- que música en directo y seguridad pueden combinar a la perfección puesto que, a pesar de que el concierto de Paula Ribó (Rigoberta Bandini) invitó a más de uno a levantarse de las sillas y bailar sin freno, las ganas de contuvieron.

Y así termino un fin de semana perfecto para muchos. La música, la mejor gastronomía, deportes y rayos de Sol. Esa fue la combinación ganadora para los cientos de personas que tuvieron la suerte de acudir a la sexta edición de Phe Festival, que entre el viernes y el sábado se celebró en Puerto de la Cruz. Rigoberta Bandini no defraudó y en su primer concierto en las Islas cantó todas las canciones que el público espera con ansias, a partir de las ocho de la tarde. La jornada volvió a ser calurosa en Puerto de la Cruz, donde no obstante se congregaron centenares de phelovers desde muy temprano por a mañana puesto que las actividades paralelas del festival dieron comienzo durante la mañana.

De este modo, la cita llegó por primera vez al Lago Martiánez, donde se celebraron desde el viernes y hasta el mediodía de ayer diferentes clases dentro de Phe Yoga. Mientras centenares se personas se remojaban en la piscinas de este enclave portuense, el público del Phe Festival disfrutó de una oferta totalmente diferente a la de los conciertos de la noche y descansaron de las ajetreadas horas de la tarde, donde la música y el comer no dejan tiempo para mucho más. Además de estas relajantes sesiones, durante la jornada continuaron las demostraciones fe skate, BMX y patinaje en diferentes puntos de la ciudad, así como las visitas a Phe Gallery, que finaliza este fin de semana en el Castillo de San Felipe.

Por segundo día consecutivo ls puertas del recinto d ella explanada del muelle de Puerto de la Cruz volvieron a abrir un poco antes de la cinco de la tarde. Mel Ömana inauguró la segunda sesión de conciertos y el público más fiel a la cita así sitio con ganas al espectáculo a pesar de que ayer el sol en Puerto de la Cruz se lo hizo pasar mal a más de uno. Después de ello, Zahara volvió a subirse al escenario después de que el viernes deleitara a los espectadores con la presentación de su último trabajo PUTA. Ayer, no obstante, actuó dentro de Juno, y no defraudó.

Pasadas las ocho de la tarde llegó uno de los platos fuertes de este festival, que este año ha tenido un marcado acento femenino: Rigoberta Bandini. Y con sus versiones de Mocedades (Cuando tú nazcas) y Marisol (Corazón contento) se metió al público en el bolsillo. Después de ella, Rufus T. Fire fli se atrevió con un arriesgado directo en el que solo tocaron canciones de su nuevo disco que nadie conocía y, a continuación, otra de las voces femeninas de esta sexta edición de Phe Festival, la franco chilena Ana Tijoux.