Luis ya no busca el amor. Haciendo balance de su «rosario de amantes y relaciones tóxicas» decide encontrar un nuevo aliciente en su vida y retoma su vieja pasión, la escritura. Así arranca la primera novela de Pol Varela, un libro con tintes autobiográficos que supone su pistoletazo de salida en la narrativa.

Pol Varela (Avilés, 1970) vive en Tenerife desde hace 25 años. Dedicado al mundo de las artes, desde hace dos años también escribe y ahora acaba de publicar su primera novela, Solo Luis, «un relato en el que las relaciones pasadas son los cimientos de un futuro soñado y los encuentros inesperados tiran por tierra todas las ideas preconcebidas», así lo resume su autor quien añade que uno de los valores de esta novela es que el protagonista es muy real, «a veces lo amas y a veces lo odias porque es un personaje muy real que acierta y se equivoca como todo el mundo». Con una forma de escribir muy visual, este libro que ya se puede adquirir a través de la página web de www.librosindie.com, muestra la película que el propio Varela tenía en su cabeza para relatar la historia de Luis para «llevar al lectora al sitio que yo quería».

Solo Luis estará disponible en unas dos semanas en tiendas físicas, en Amazon y en la Casa del Libro. Es la primera novela que publica bajo el sello de una editorial porque hasta el momento había autoeditado un poemario que además «no tenía nada que ver con lo que he hecho ahora», afirma. «Lo hice para mis amigos y saqué una tirada muy pequeña, así que este es mi primer proyecto literario en serio», concluye Varela.

Solo Luis es una novela romántica. «Algunos la definirían como una novela romántica gay», puntualiza el autor pero él no, porque «yo hablo en estas páginas de los sentimientos, y esos sentimientos poco tienen que ver con el género. Da igual que el amor lo sienta un hombre o una mujer, al igual que el deseo». Pol Varela explica que su primer poemario, No encuentro el amor, «me despertó las ganas de escribir» y por eso ha decidido ahondar en sí mismo para escribir esta primera novela. «Supongo que a todos los que escriben les pasa lo mismo, que escriben desde lo que conocen», aunque puntualiza que no se trata de una historia autobiográfica.

«Hay cosas que pasan en el libro que me han ocurrido y otras que no, pero sí que en algunos momentos he usado mi vida como reflejo de lo que relato», cuenta el autor quien en este libro muestra la historia de Luis, «un cuarentón que después de muchos desengaños amorosos decide que no quiere volver a tener pareja sentimental y llena su vida con la que había sido su pasión de niño, la escritura». En realidad, esta actividad era una afición frustrada por culpa de su madre pero cuando es mayor se cruza ante él «un personaje secundario pero muy importante», el destino, que tiene sus propios planes y decide por él y le presenta a personajes que van abriendo sus miras para que Luis se vaya dando cuenta de que «lo que él pensaba que es la vida no lo es en realidad sino que es otra cosa mucho más ilusionante y apasionante».

A Varela siempre le ha gustado la escritura, y de hecho cuenta con un blog en el que escribe pequeños relatos y poesía. Cuando comenzó a escribir Solo Luis «no me lo planteé como una terapia pero la verdad es que sí que ha surtido ese efecto», reconoce y añade que, al terminar de escribirlo, hace ya dos años, «me sentí liberado y vacío». A pesar ello, y de que durante los siguientes seis meses tras finalizar esta novela «no me salió escribir nada», Varela ya está trabajando en su segunda novela que, además, no tendrá nada que ver con Solo Luis. La historia tendrá como protagonista a una mujer y Varela destaca que ese aspecto está siento «muy complicado».

Así reconoce que escribir Solo Luis «me sirvió de mucho, fue liberador. Hay mucho sentimiento puesto en él y de eso me he dado cuenta cuando lo he releído». Precisamente por ese proceso tan apasionante que ha supuesto escribir este libro, el autor reconoce que la historia ha ido cambiando conforme lo iba desarrollando: «Como decía Isabel Allende, yo siempre sé cómo empiezo un libro pero no cómo lo acabo porque los personajes cobran vida y hacen cosas que no tenía previsto».

En este sentido, explica que la novela «tiene muchas capas, y cada lector puede profundizar hasta donde quiera. Se pueden quedar en una capa muy sencilla, con sentimientos más cotidianos, pero también puede profundizar en capas con temas más profundos que afectan sobre todo al colectivo LGTBI y, sobre todo, a los gays». «Es un libro que de una lectura te deja satisfecho, pero con la segunda vuelta descubres matices que no habías visto antes», concluye.