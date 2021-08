TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro que depende del área de Cultura del Cabildo que gestiona el consejero Enrique Arriaga, exhibe una nueva obra de Juana Fortuny (Tenerife, 1971) dentro de Filtraciones, un programa de curaduría para artistas en la Colección TEA que se presenta como un espacio de reflexión sobre el acto de coleccionar y exponer. La creadora muestra hasta finales de septiembre dentro de la exposición Gravedad y órbita. Colecciones TEA la instalación titulada Me quieres no me quieres en la que despliega algunos elementos característicos de su trabajo y en la que ofrece una reflexión sobre el afecto y las relaciones como dos situaciones que abrasan y abrazan en la compleja relación entre afecto y control.

En esta pieza, la artista establece además conexiones entre su trabajo y el de artistas como Ana Mendieta, Ken Lum, Carlos Pérez Siquier, Pepe Espaliú, Donal Baechler, Peter Schyff y Ángela Strasshein. En esta creación, en la que hay un juego de ocultamiento y protección, la luz aparece como un elemento que hace visible la obra pero también como un elemento culpable de su deterioro.

Juana Fortuny, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (ULL), practica la construcción artesanal a través de telas y retales, empleando una técnica que exige dedicación y perseverancia.

El soporte contribuye a construir el resultado de la obra, frágiles presencias que parecen estar a punto de desvanecerse.

A través de Filtraciones, TEA abre un diálogo entre la práctica artística de distintos artistas y las ideas que subyacen en sus colecciones. Sin embargo, no se trata de un comisariado al uso, ya que es la propia obra del autor o autora invitada la que piensa la intervención específica como un modo de establecer y hacer evidentes nuevas formas de relacionar las obras de la colección. Filtraciones se inició con Ubay Murillo, que presentó en este mismo espacio la intervención Ist das Europa?-La demolición (2021), una obra que explicitaba la relación entre vanguardias y el capital capaz de absorver cualquier proceso de comunicación.

La exposición Gravedad y órbita. Colecciones TEA puede visitarse en este centro de arte hasta el 17 de abril de 2021. Esta muestra, que es de entrada gratuita, está abierta de martes a viernes de 12:00 a 20:00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 20:00 horas.