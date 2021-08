Addy es una strigoi, una raza que convive con los humanos junto a otras cuatro más. Lleva recorriendo el mundo varios siglos y su vida monótona cambia de repente cuando se entera de que su mejor amigo, Tarik, ha sido secuestrado. Este es el comienzo de La bala roja, la primera novela de la tinerfeña María Soledad Otero, quien no ha podido tener un mejor estreno en el mundo de la literatura puesto que, menos de un mes después de lanzar su primer libro, recoge los buenos resultados de esta primera incursión y prepara ya sus próximos proyectos.

Profesora de profesión, la tinerfeña María Soledad Otero considera la escritura una forma de expresarse y por eso lleva tiempo escribiendo pequeños textos. «Cuando escribo me aclaro las ideas», reconoce la isleña de 43 años. «He escrito relatos y llevaba tiempo queriendo escribir una novela pero no terminaba de arrancar. Un día me subí en el coche y me quedé pensando que hacía tiempo que no sentía nada, y pensé que esa idea, hace tiempo que no siento nada, sería un buen comienzo para un libro». Además, precisamente esos días había leído la noticia de que la gran erupción del Vesubio parecía que no había tenido lugar en agosto, como siempre se había contado, sino en octubre, y eso llamó su atención. «Nunca me ha atraído la novela histórica pero a partir de ese descubrimiento decidí mezclar algunos detalles históricos con un relato de ciencia ficción», cuenta.

El proceso de escritura ha sido largo puesto que ha necesitado documentarse para poder elaborar la historia, una labor que se prolongó durante unos dos años. Explica que, tras terminar la novela, sin revisarla y sin que nadie la hubiera leído antes, decidió presentarla a varios concursos. Participó en el II Premio Villiers de l’Isle Adam de Novela Fantástica (2020), convocado por M.A.R. Editor y quedó entre las ocho obras seleccionadas para ganar. Aunque finalmente el galardón fue para otro escritor, «para mí fue un logro destacar entre las casi 200 obras presentadas», reconoce. También participó en el IV concurso de novela Do Peirao (2020) y fue allí donde llamó la atención de Ediciones Bohodón gracias a la que el libro ha podido salir publicado finalmente.

Así, La bala roja está disponible ya en más de 200 librerías de toda España y parte de Sudamérica, logrando un buen nivel de ventas. También ha logrando un gran éxito en la visualización de un booktrailer en redes sociales, que ha sido la fuente de divulgación más seguida hasta el momento, con más de 2.000 reproducciones en apenas unos días.

Soledad Otero es profesora, así que sabe que aprovechará los meses de verano para descansar y dedicarse a esta otra labor que tan buenas noticias le está dando en los últimos tiempos. Así, ya ha escrito casi la mitad de la que será su segunda novela, que relata una historia que nada tiene que ver con la primera. Aunque no quiere adelantar demasiado sobre este nuevo libro, explica que para ella está siendo mucho más sencillo escribir esta nueva historia.

La bala roja muestra el viaje personal de su protagonista, una aventura «que no deja de ser el viaje que podríamos realizar cualquier de nosotros». Así, esta tinerfeña ha logrado, en tan solo una semana, vender más de un centenar de ejemplares de su novela, en la que Otero narra la historia de Addy, quien junto a otros strigoi, intenta rescatar a su mejor amigo y se ve inmersa en una guerra de especies que intentan liderar un mundo, doblegando o matando a los que se unen en su propósito. «Matar a una nueva especie no parecía fácil, pero diseñan una toxina que es capaz de acabar con la mayoría de ellos, pero no hace efecto en Addy, al menos no al principio. Tras cada intento de acabar con ella, consigue zafarse y averiguar el plan de Kyrios, el líder de los rebeldes. Para ello cuenta con la ayuda de Daniel, un médico humano secuestrado y que poco a poco entra en el círculo de confianza de Addy», explica esta nueva promesa de la literatura.