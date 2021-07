Tres estudiantes dieron lugar, en 2001 en Estrasburgo, a Ozma, un grupo que nació como trío y que se ha transformado en un quinteto. Llega por primera vez a España gracias a Jazz & Más.

La XXX edición del Festival Canarias Jazz & Más llega a su fin y en Tenerife se despide desde Puerto de la Cruz. El Complejo Turístico Costa Martiánez es el escenario escogido para las dos actuaciones que tendrán lugar hoy a partir de las 20:00 horas y que arrancan con Gino Marcelli Trío. El testigo lo recogerá Ozma, que lleva desde 2001 viajando con su música, a través de continentes y estilos musicales, tomando prestadas las gramáticas del rock, la música tradicional y los paisajes electrónicos. «Imaginen a Trombone Shorty improvisando con Rage Against The Machine, John Coltrane improvisando con Radiohead, o Billy Cobham uniéndose a las mejores bandas de marcha de Nueva Orleans», eso es lo que promete para esta noche el compositor de Ozma Stéphane Scharlé.

¿Qué han preparado para su concierto en Canarias?

Interpretaremos canciones de nuestro último álbum, Hyperlapse, que lanzamos para homenajear a todas las ciudades que visitamos durante nuestra gira mundial del año 2018, cuando recorrimos Europa, África y Asia.

¿Habían actuado antes en España? ¿Qué esperan del directo de esta noche?

No, esta es nuestra primera vez en España, y este será el país número 41 que visitaremos con nuestra música. Esperamos que el público español disfrute con lo que hacemos porque nosotros estamos impacientes por tocar ante el toda esta nueva gente.

¿Cómo han llevado la situación sanitaria? ¿Han aprovechado para componer o para preparar nuevos espectáculos?

Bueno, para todos ha sido una experiencia extraña. Personalmente me tomé todo ese tiempo para estar con mi familia y creo que precisamente eso ha sido una de las grandes oportunidades que nos ha brindado esta situación. Además de eso, aproveché este tiempo para componer música nueva y me he propuesto crear muchos proyectos musicales de cara a los próximos años.

Como buenos referentes del jazz han trabajado las fusiones y diferentes sonidos desde la creación del grupo. ¿Tienen en mente alguna nueva inspiración para su próximos trabajos?

Ahora nuestro nuevo proyecto consiste en lanzar un disco de canciones en el que Ozma se encuentra con conjuntos de percusión de Francia, Brasil o Burkina Faso. La idea es que todas estas canciones se graben en lugares extraños, como en la azotea de un gran circo. También queremos que todos estos temas vayan acompañados de sus propios videos. En general es en eso en lo que estamos centrados ahora, en dar forma a nuevas propuestas sin una audiencia física, dadas las circunstancias.

La formación ha ido cambiando a lo largo de los años. ¿Creen que eso ha mejorado su sonido?

Ozma ya tiene 20 años de historia y en ese tiempo, como es normal, algunos de los miembros antiguos se han ido en busca de otras aventuras. La alineación real la componen Julien Soro, al saxofón y los teclados; Guillaume Nuss, en el trombón y efectos; Tam de Villiers a la guitarra; Edouard Séro-Guillaume en el bajo y los teclados; y yo, que soy el compositor y batería. Tocamos juntos desde hace cinco y contamos con tres de los miembros originales. Puedo asegurar que la actual es la versión más avanzada del quinteto y que, después de más de 150 conciertos por todo el mundo, realmente hemos mejorado el sonido de nuestro grupo, sobre todo en lo que se refiere a el añadido de la electrónica en el trombón y los teclados junto al saxo y el bajista.

Han financiado algunos de sus trabajos con plataformas. ¿Es una forma de asegurar también que tienen un público antes de lanzar los temas?

El crowdfunding al final ha acabado siendo una parte muy pequeña de nuestro saldo financiero. Por supuesto que es una forma de que la gente se involucre en nuestro proyecto desde el principio y estamos pensando en lanzar una nueva campaña para nuestro próximo proyecto pero tenemos mucha suerte de contar con un gran apoyo por parte de las instituciones francesas, tanto públicas como privadas, que hacen posible tener tantos proyectos y giras.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Después de nuestros conciertos en Canarias nos tomaremos unas vacaciones durante algunas semanas pero retomaremos nuestros conciertos a final de agosto. Tenemos preparada una gran gira por Europa este otoño y estamos trabajando en un espectáculo sorpresa que verá la luz en 2022 para conmemorar los 20 años de historia de Ozma. Como siempre, nuestra agenda está bastante apretada.