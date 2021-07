La cantautora tinerfeña Beatriz Martín (Granadilla de Abona, 1985) se dispone a presentar su último trabajo discográfico, titulado Aquí y Ahora, en una minigira que incluirá, además, fechas en La Palma y en Madrid. El disco, que terminó en 2019, tendría que haber girado por los escenarios el año pasado. La pandemia evitó que eso pudiera ser una realidad pero, curiosamente, ese percance lo ha puesto aún de más actualidad. «El título lo pusimos precisamente porque todas las canciones que contiene nacieron en los directos, fueron trabajadas en todos los conciertos que ofrecimos en 2017 y 2018. Creo que sí: al final este título le ha venido muy bien tanto a la gira como al disco», explicó ayer esta joven intérprete.

El primero de los conciertos de este pequeño recorrido musical será el próximo jueves, día 29 de julio, en el decano recinto cultural de la calle Carrera. Luego viajará hasta Madrid para cantar en la Sala Contraclub el 9 de octubre y a La Palma, donde actuará en la sede de la Fundación CajaCanarias el 29 del mismo mes. Tras esos dos conciertos, volará de nuevo hasta su isla de nacimiento para aparecer en la nueva sala Bowie de La Laguna el 20 de noviembre. «En realidad, las presentaciones en directo del disco ya habían arrancado en marzo en el Teatro Unión de Tejina», recordó.

Aquí y ahora, pese a ser un trabajo reciente y en cierto sentido afectado por la pandemia sanitaria, ha conseguido ya sus primeros triunfos. Estuvo entre los nominados en la categoría de Mejor álbum pop-rock en los Premios Canarios de la Música. «El disco estuvo totalmente terminado en 2019 con la intención de presentarlo en 2020. Teníamos un montón de cosas pendientes y pasó lo que pasó, lo que nos ha afectado a todos», recordó la artista.

Pese a la decepción inicial, los momentos más duros del confinamiento también tuvieron su parte positiva. Martín volvió a escribir canciones y las ideas no pararon de bullir. Por eso, el concierto de la semana que viene en La Laguna será una mezcla musical entre las ocho canciones que forman parte del disco y algunos de esos temas que la artista compuso durante la pandemia. «Tuve un momento en el que me obligué a parar un poquito. Imagínate la bajona que te da cuando lo tienes previsto y todo se tiene que suspender. Así, de repente, empecé a escribir y surgieron un mogollón de temas. Me topé con un montón de canciones que tienen incluso distintos estilos y que ahora he decidido ir incorporando para los conciertos», precisó.

Martín se subirá a las tablas del Teatro Leal acompañada de su habitual banda de músicos. Estarán junto a ella, como siempre, Andy Dhemer (guitarra), Bebi Camacho (teclado), Yiyo Bravo (bajo) y Carlos Martín (batería). La cantautora no dudó en recordar, asimismo, al técnico que también les ayuda en todas sus apariciones públicas: Yeray Fuentes.

Pese a que le cuesta ponerle palabras a su estilo musical y a los sentimientos encerrados en su disco, Martín se aventuró a hacer un intento. «El disco Aquí y Ahora tiene un toque pop rock de autor; aunque no sé si eso existe pero es un poco así. En los nuevos temas, sin embargo, juego más con toques más latinos, con un poco de swing, de pop rock y baladas», detalló.

Pese a que espera poder desarrollar un amplio recorrido por escenarios con la presentación de este trabajo, lo cierto es que el tiempo que le ha proporcionado la crisis del covid le dará la oportunidad de presentar un single antes de final de año. «Ahora mismo ya tengo medio grabado un single que se titula Ella primero. Nos gustaría ver si conseguimos sacarlo para finales de este año. Por otro lado, me gustaría empezar a grabar también esos temas que creé en el confinamiento. Estaría bien hacerlo a principios de 2022 para presentarlos a mitad de año».

Al tiempo que celebra este impulso creativo, asegura que el mayor motivo para la alegría es precisamente poder reencontrarse con el público sobre el escenario, aunque sea con las actuales medidas y protocolos sanitarios. «Creo que es el regalo más grande que nos pueden hacer ahora. Estamos emocionadísimos después de tanto tiempo, es la culminación de lo que estamos haciendo hasta ahora», insistió.

Martín obtuvo el Mencey de Oro del Festival de Candelaria con apenas 17 años y gracias a su tema Sin ti no soy. Su primer trabajo salió en 2004: Todo a su tiempo. Tras un breve descanso, retomó su carrera en 2008 con varias actuaciones. Al año siguiente, y junto a otros músicos, creó el proyecto Momento Beat.