El papel de la mujer y la literatura vertebrarán la temporada 2021-2022 de Ópera de Tenerife en el Auditorio de Tenerife. El programa, que arrancará el próximo mes de octubre, propone conjugar libretos clásicos con composiciones más contemporáneas que permitan atraer nuevos públicos sin defraudar a los aficionados al género.

La presentación de la agenda, que está compuesta por seis títulos, tuvo lugar este martes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente del Cabildo y consejero de Cultura, Enrique Arriaga, y el director insular del ramo, Alejandro Krawietz.

Por el momento, el próximo día 26 saldrán a la venta las entradas de los dos primeros títulos con la esperanza de poder ir aumentando los aforos de forma paulatina y conforme avance el calendario de vacunaciones contra el covid-19. El calendario de Ópera de Tenerife se extenderá hasta abril del próximo 2022 y ofrecerá un total de seis títulos: La casa de Bernarda Alba, Attila, Francesca da Rimini, The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón), Florencia en el Amazonas y Les contes d’Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann).

«Algunos de estos títulos se verán en España por primera vez y en todos, salvo en uno, estará presente nuestra Orquesta Sinfónica de Tenerife», explicó Arriaga. Las dos óperas que se pondrán en escena por primera vez en el país son, concretamente, The old maid and the thief (La vieja doncella y el dragón) y Florencia en el Amazonas.

Siguiendo el orden cronológico en el calendario, la responsable de dar el pistoletazo de salida a la temporada será La casa de Bernarda Alba, del compositor Miquel Ortega. Se podrá ver en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife los días 19, 21 y 23 de octubre. Basada en el clásico de la literatura universal firmado por Federico García Lorca, se estrenó en Rumanía en 2007. «Esta ópera habla también de los procesos de vigilancia a los que la sociedad someta a la ciudadanía a través de las redes sociales y los espacios de comunicación. Aúna lo clásico con elementos que tienen que ver con la modernidad», detalló Krawietz. Silvia Paoli, una de las profesionales habituales en las temporadas tinerfeñas de ópera, se hará cargo de la dirección de escena.

Los precios de las entradas oscila entre los 20 y los 70 euros aunque hay otras promociones

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera encarnará a la matriarca Bernarda Alba y la actriz Marga Arnau, conocida por su papel en la serie Hierro de Movistar +, interpretará a María Josefa. Como curiosidad, el barítono Luis Cansino se meterá en la piel del ama de llaves, Poncia, en un rol por el que ha sido ampliamente aplaudido hasta ahora.

Noviembre será sinónimo de Giuseppe Verdi. El segundo título de la temporada será Attila, que podrá verse en el Auditorio los días 23, 25 y 27. Se trata de una coproducción con el Teatro Reggio di Parma. «No es de las óperas más conocidas de Verdi pero se está representando con mucha asiduidad en los últimos años. Por ejemplo, este año se podrá ver en Estados Unidos. Tiene un marcado sentido nacionalista y servirá, además, para interrogarnos sobre el presente», adelantó el director insular.

El bajo-barítono croata Marko Mimica interpretará al famoso guerrero y la dirección musical correrá a cargo de Christopher Franklin. Desde Auditorio de Tenerife anuncian que la puesta en escena, que lleva la firma de Andrea de Rosa, será toda una sorpresa para el público.

Francesca da Rimini tomará el relevo en diciembre. En este caso solo habrá una oportunidad de verla: el día 11. La ópera se une a la literatura en una historia que inspiró a Dante en su canto quinto del infierno de La Divina comedia. «Es una obra que se puede enmarcar en el belcantismo puro», a juicio de Krawietz. Se trata de una propuesta no escenificada con la dirección musical de otro celebrado y conocido de Ópera de Tenerife, el maestro Alesandro Palumbo.

El año 2022 llegará a Tenerife con uno de esos estrenos en España que anunció Arriaga en su intervención: The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón). Se trata de una propuesta de cámara que la NBC estadounidense encargó al músico Gian Carlo Menotti a principios del siglo XX. Su éxito fue tal que luego se adaptó a escena y fue estrenada en Filadelfia en 1941. Javier Lanis asumirá la dirección musical de un espectáculo en el que los cuatro roles principales serán encarnados por cantantes canarios. Por el momento ya está confirmada la presencia en el reparto de la soprano tinerfeña Candelaria González. Las fechas escogidas para verla son el 22, 23, 29 y 30 de enero.

El otro estreno y uno de los platos fuertes de Ópera de Tenerife para el próximo curso será su primera incursión en el continente latinoamericano. Florencia en el Amazonas, basada en el mundo literario de Gabriel García Márquez, será representada en España por primera vez los días 22, 24 y 26 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Llega a la Isla tras haber recorrido con éxito las principales casas de ópera de América y de haber visitado, además, escenarios de Alemania y Suiza. Se trata de una creación del mexicano Daniel Catán, a quien Krawietz situó a la altura de sus compatriotas los cineastas Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

Ópera de Tenerife no se olvidará esta temporada del público familiar y recupera Los cuentos de Hoffmann para su ciclo de Ópera en Familia. La producción de Auditorio de Tenerife, estrenada en 2017, se podrá ver de nuevo los días 23 y 24 de abril con vestuario de Leo Martínez y la dirección de Rubén Díez.

Las entradas podrán adquirirse, hasta una hora antes del comienzo del espectáculo, en la página web www.auditoriodetenerife.com y a través del teléfono 902 317 327. La taquilla del recinto cultural está abierta de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Los precios de los pases oscilan entre los 20 y los 70 euros pero se mantienen las promociones. Por ejemplo, hay entradas por solo cinco euros para menores de 30 años y descuentos especiales para desempleados, familias numerosas y los abonados de la pasada temporada.

La compra de las entradas, recuerdan los responsables del Auditorio, supone la aceptación de las medidas implementadas desde la instalación insular para hacer frente a la pandemia del covid-19.