Cuando una persona, ante un entorno nuevo, como el actual, complejo, ambiguo e incierto como es el mundo Covid en el que nos ha tocado vivir, ve esta crisis, sanitaria, social y económica como una oportunidad y como un desafío y no solo como un problema, acaba, casi sin querer, mejorando su ciudad, y de paso la arquitectura de las cosas pequeñas.

¿Cómo? Con humanismo.

El humanismo es vital para recuperarnos de verdad del Covid_19. El humanismo por un lado, que nos hace ser amables y responsables con los demás, y por otro lado el compromiso firme y total de unos con otros, como sociedad. Solo así, comprometidos como colectividad, lograremos no sentirnos más amenazados. Porque si lo único que sentimos es el miedo o la impotencia ante la adversidad, entonces se activarían en cada uno de nosotros las amígdalas (los núcleos amigdalinos que todos tenemos en el cerebro) y entonces pasaríamos a pensar con menos claridad, no seríamos tan hábiles como humanidad, y cada uno, en su plano personal, a la hora de tomar decisiones, muchas de ellas trascendentales desde el punto de vista individual, sufriríamos más de lo debido. Además viviríamos en una sociedad que, por miedo a una enfermedad, produciría una excesiva liberación de cortisol, que no es bueno en absoluto porque el cortisol destruye los músculos, sube la tensión arterial y baja las defensas en general.

A las ciudades les pasa lo mismo, porque las ciudades somos nosotros, sus habitantes. Las emociones colectivas pueden suponer una caída del sistema inmunitario global. Los griegos ya lo sabían hace más de 2.500 años (de ahí viene la palabra polis, con su espíritu cívico, su respeto por la ley y la importante participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad). Los núcleos de las ciudades vibran y resisten porque vibran y resisten sus ciudadanos, no existiría la una sin los otros.

Si nos mantuviéramos siempre en un periodo de angustia, de encierro en nuestras casas, de ver esta pandemia como un problema irresoluble que nos ataca con olas una y otra vez y no como un desafío que tenemos que enfrentar, y que de hecho estamos enfrentando todos (los científicos, los médicos, los enfermos con su actitud, los ciudadanos) lo mejor que podemos en el día a día; si estuviéramos siempre en un estado emocional negativo, perjudicaría nuestra salud individual y también la salud de las ciudades que acabarían estando más cerradas y más tristes.

Por fortuna, esta crisis ha tenido acciones individuales que han hecho más vivibles las ciudades, al menos yo lo veo así (el vaso medio lleno). Especialmente, me parece que alargan la longitud de mis telómeros (que gracias a Elizabeth Blackburn, premio nobel de medicina en 2009 se sabe ahora lo importantes que son para la longevidad) todas las flores y plantas que algunas de las iniciativas de los restaurantes de mi barrio han conseguido colocar en espacios ganados a los coches y que ahora se han convertido en pequeñas terrazas llenas de vida y de color.

En los núcleos de cada ciudad han surgido miles de terrazas que ahora sirven comida y bebida al aire libre, en unas islas donde esto debería haber sido siempre lo normal, pues aquí, afortunadamente, se puede vivir casi todos los días del año al aire libre.

Si no hubiéramos reaccionado así (como han reaccionado muchos emprendedores del barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo) serían muchos más negocios los que estarían ahora cerrados para siempre, y habría sido una falta de humanidad y de empatía si el Ayuntamiento no lo hubiera permitido. Algo así como si en un hospital los que cuidan se olvidaran del humanismo, que tanto cura, necesario a la hora de tratar a los enfermos.

Las ciudades tendrán que resurgir ahora de sus propias cenizas, sobre todo comerciales, y son la imaginación, la creatividad, la empatía (nuestras neuronas espejo) y el compromiso de cada uno de nosotros con nuestra esquina particular de vida los que podran hacer que sean ciudades para vivir mejor.

Dulce Xerach Pérez. Abogada y doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea.