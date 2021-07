Puerto de Letras. Escritura en diálogo recala este viernes en Puerto de la Cruz para ofrecer al público interesantes charlas con profesionales de la literatura a través de cuatro actividades que se desarrollarán hasta el próximo mes de noviembre. El Complejo Turístico de Costa Martiánez se convierte en el escenario elegido para todas estas acciones, que se inician hoy con el primero de los encuentros, Mandíbulas contra Amazon. El público podrá reflexionar sobre la relación de la literatura con el desarrollo de las sociedades actuales gracias al diálogo que mantendrán Mónica Ojeda y Jorge Carrión junto al profesor y narrador Antonio López Ortega, a partir de las 20:00 horas.

López Ortega (Venezuela, 1957) dirige y coordina Puerto de Letras junto al escritor tinerfeño Rafael-José Díaz. Esta iniciativa surge con el objetivo de invitar al público a la reflexión a través de la palabra y de la cultura. La organización se apoya para ello en Puerto de la Cruz, una ciudad que destaca por ser pionera en la ruta de viajeros y escritores entre continentes y que ahora pretende convertirse de nuevo en esa referencia siendo punto de encuentro de autores y lectores. López Ortega y Díaz quieren hacer hincapié también en la literatura iberoamericana y pretenden que Puerto de Letras descubra que «la literatura escrita en español es una sola», da igual su país de procedencia ya que, con más de 600 millones de hablantes en todo el mundo, «se trata de una cultura sólida y prolija».

Protagonizan esta tarde este primer encuentro de la iniciativa Puerto de Letras la escritora Mónica Ojeda –conocida por ser autora de novelas como Nefando o Mandíbula– y el escritor y crítico cultural catalán Jorge Carrión. La cita tiene aforo limitado por lo que es necesario inscribirse previamente de manera gratuita enviando un correo a la dirección puertodeletras2021@gmail.com en el que se indique el nombre, DNI y número de teléfono de contacto. Ojeda es una de las creadoras del gótico andino y ha sido incluida en la lista Bogotá 39-2017 que incluye a los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años con más talento y proyección. Por su parte, Jorge Carrión es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y publica regularmente en diversos medios, entre ellos la sección de opinión en español de The New York Times y La Vanguardia. Ha escrito novelas, cómics y libros de no ficción como Contra Amazon.

Otros participantes

Tras el primer encuentro que tendrá lugar hoy, Puerto de Letras prepara otras tres citas que se sucederán hasta el próximo mes de noviembre. En agosto, será el turno de Poesía en el lago con la participación de la escritora canaria Katya Vázquez Schröder, ampliamente reconocida por la calidad de sus creaciones, y el creador palmero Ricardo Hernández Bravo, uno de los máximos exponentes de la poesía en Canarias en los últimos tiempos. Ambos estarán acompañados por Adalber Salas Hernández, un poeta canario venezolano que, tal y como explica Antonio López Ortega, «no solo es un poeta de enorme proyección, sino también un gran traductor».

En octubre será el turno de la ficción, un género que estará representado con la participación de Alicia Ramos, la novelista ganadora del Premio Benito Pérez Armas de la Fundación CajaCanarias en 2019 de Cajacanarias, y del narrador oral Nicolás Dorta. Esta mesa estará moderada además por el periodista originario de Puerto de la Cruz, Juan Cruz.

Esta primera edición de Puerto de Letras cierra con un encuentro de lujo protagonizado por Mircea Cărtărescu, considerado el más importante novelista rumano vivo y un firme candidato al Premio Nobel de Literatura. Estará acompañado por Marian Ochoa de Eribe, su traductora, y por Enrique Redel, director de la editorial Impedimenta, que publica los libros de Cărtărescu en español.