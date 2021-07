El Auditorio de Tenerife ofrece del 26 al 30 de julio un taller de dramaturgia de la mano de Gabriel Calderón, reconocido autor del panorama teatral latinoamericano. El plazo de inscripción para esta formación intensiva y especializada, titulada La última obra mala, está abierto hasta el próximo domingo. El dramaturgo explica que «intentaremos, utilizando recursos considerados imperfectos, procedimientos inútiles y reconocimientos infructuosos de procedimientos ajenos, la escritura en 15 horas de la última obra mala de cada uno». «Por un lado, así, quedaremos liberados para escribir, finalmente, la obra buena», plantea Calderón, quien añade que, «a su vez, tal vez y solo tal vez, ataquemos la escritura no desde el saber sino aceptando como parte fundadora de la creación todo aquello que no somos, que no sabemos ni que podremos escribir».

Los primeros cuatro días constarán de cinco horas cada uno, de 09:00 a 14:00 horas, siendo de una hora menos el último día. De esta manera, la propuesta será utilizar cinco encuentros para generar materiales que conformarán esta «obra mala» con la que se concluirá el taller, recomendado para dramaturgos profesionales y aficionados. Los criterios para seleccionar a los diez alumnos del taller se basan en la valoración de la experiencia previa en el ámbito de la escritura y publicación de textos teatrales, así como haber realizado previamente talleres y cursos de escritura escénica.

Esta formación sirve de aperitivo a la Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) 2021 y se desarrollará en la Sala Alisios del Auditorio de Tenerife. Tiene un coste general de 30 euros y de 15 para estudiantes. Las inscripciones se podrán realizar enviando un correo electrónico a taller@auditoriodetenerife.com aportando la información básica de contacto y el currículum en el que se acredite la experiencia previa solicitada. Toda la información sobre el taller se puede consultar además en la sección Formación de la página web del Auditorio de Tenerife www.auditoriodetenerife.com.