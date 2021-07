Mientras los espectáculos de Broadway siguen cerrados y los grandes estudios de Hollywood han echado el cerrojo a la espera de que mejore la pandemia en Estados Unidos, al otro lado del Pacífico, en Australia, proliferan los rodajes de nuevas películas y un buen ramillete de actores, incluso, se han instalado ya (o andan buscando mansión en estos momentos), atraídos por una tierra bendecida por el clima, con paisajes y playas de película y en la que los contagios por covid brillan por su ausencia. El férreo cierre de fronteras y las estrictas cuarentenas han logrado casi aniquilar los contagios en Sídney o Byron Bay (en el estado de Nueva Gales del Sur, al sureste), Gold Coast (al sur de Brisbane, en el estado de Queensland), Adelaida (sur) o la propia capital, Canberra (sudoeste). Es el triángulo de oro de las llamadas producciones fugitivas.

El Gobierno australiano, conocedor de esta inmejorable campaña publicitaria para el país, está aportando su granito de arena y, por ejemplo, ha anunciado que subvencionará con 4,2 millones de euros la última superproducción que ha de rodarse a finales de este año, casualmente titulada Ticket to Paradise, con Julia Roberts y George Clooney como protagonistas.

Muchas de las estrellas llegadas de Estados Unidos han pasado el confinamiento pertinente en hoteles de lujo y con seguridad privada. Matt Damon, uno de los actores que llegó en enero, se ha gastado miles de dólares en médicos, limpieza y guardias de seguridad y ha explicado en un comunicado que está decidido a mantener a raya al virus y la reputación de Australia como «país afortunado» y nueva meca del séptimo arte. Estos son sus principales platós y los nuevos lugares de residencia de varias estrellas.

Z NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN BALE, CHRISS PRATT, MATT DAMON...

El filme Thor 4: love and thunder, que llegará a los cines de todo el mundo el 6 de mayo de 2022, vuelve a estar dirigido y escrito por el neozelandés Taika Waititi, y presentará a Natalie Portman volviendo a encarnar a la astrofísica Jane Foster, a la postre Lady Thor, uno de los personajes más queridos de los fans de Marvel. Además de ella, se han desplazado a Sídney Christian Bale, Chris Pratt, Matt Damon y Tessa Thompson. La estrella de la franquicia, el australiano Chris Hemsworth, será esta vez solo un personaje más (por cierto, su mujer, Elsa Pataky, también rueda en la misma ciudad el thriller de Netflix Interceptor).

Siguiendo la evolución del personaje del cómic, el personaje de Portman se convertirá ahora en una superheroína auténtica, pues en el nuevo filme podrá sostener el Mjölnir, el martillo del dios trueno.

Z IDRIS ELBA Y TILDA SWINTON

Un año después de lo previsto debido a la irrupción de la pandemia, los actores londinenses han estado rodando a finales de febrero en los suburbios al norte de Sídney Three thousand years of longing, un filme escrito y dirigido por el artífice de la saga Mad Max, George Miller. Con un presupuesto de 60 millones de dólares, cuenta la historia de «una mujer británica solitaria y amargada que se encuentra con un genio durante un viaje a Estambul».

Z PAUL MESCAL

Desde diciembre el joven protagonista irlandés de la serie Normal people (Amazon Prime) se encuentra en tierras australianas. Junto a Melissa Barrera, rueda Carmen, una revisión de la famosa ópera de Bizet con la que el coreógrafo francés y marido de Natalie Portman, Benjamin Millepied, se estrena como director.

Z SACHA BARON COHEN

El cómico británico de Borat conoció hace 20 años a la que desde 2010 es su mujer y madre de sus tres hijos, la actriz australiana Isla Fisher. La pareja parece haberle dado la espalda definitivamente a Hollywood y ha comenzado un nueva vida en Sídney. El matrimonio de estrellas se mudó temporalmente para escapar de la América de Trump -él ha sido amenazado por los partidarios de MAGA (Make America Great Again) debido a sus películas y a sus opiniones en Twitter-, pero ahora ya está mirando de establecer su hogar «para siempre» en Down Under, el coloquialismo con el que se conoce a Australia, «abajo debajo», «en el hemisferio sur». El Sydney Washington Herald cazó la semana pasada a la pareja mientras visitaba una mansión al este de la ciudad a la venta por 11 millones.

Z TOM HANKS

El protagonista de Náufrago y Forrest Gump y su mujer, Rita Wilson, se contagiaron de covid-19 justamente hace un año, al inicio de la pandemia, cuando viajaron a Australia para participar en las labores de producción de la cinta biográfica Elvis, que dirige Baz Luhrmann (Moulin Rouge y El gran Gatsby), en la que Hanks interpreta al coronel Tom Parker, el que fuera turbio mánager del rey del rock. A finales de septiembre, el rodaje se retomó en el estado de Queensland y su estreno está previsto para el próximo 5 de noviembre por la Warner Bros Pictures y HBO Max. De su papel, lo que menos le ha gustado a Hanks es su peinado.

Z JULIA ROBERTS Y GEORGECLOONEY

El director Ol Parker (Mamma Mia!’ reunirá por quinta vez a una de las parejas más potentes de Hollywood: Julia Roberts y George Clooney. La comedia Ticket to paradise (Universal Pictures), que comenzará a rodarse a finales de año en Gold Coast, Brisbane y las islas Whitsunday, versa sobre una pareja divorciada que tiene que viajar junta a Bali para evitar que su hija se case con el hombre equivocado. Según Variety, el ministro Fletcher ha anunciado que la producción se subvencionará con 4,2 millones de euros de la partida de 353 millones destinados a la promoción del estado de Queensland.

Z VIGO MORTENSEN, COlIN FARRELL, JOEL EDGERTON.

El neoyorquino Viggo Mortensen, el irlándés Colin Farrell y el australiano Joel Edgerton son las caras más conocidas del elenco de Thirteen lives, el proyecto del director Ron Howard (Una mente maravillosa y El código Da Vinci) sobre el famoso rescate, en 2018, de una docena de niños y su entrenador de fútbol, que permanecieron atrapados durante días en un sistema de cavidades inundadas en una impenetrable y profunda cueva de Tailandia. Según el portal Deadline, Mortensen interpretará a Richard Stanton, especialista en rescates; mientras que Farrell y Edgerton darán vida a unos buzos. El Gobierno australiano ha invertido 8,5 millones de euros en la producción que se rueda desde marzo en Gold Coast. A cambio, el ministro de Comunicaciones, Seguridad, Cibernética y Artes, Paul Fletcher, espera que la película inyecte 63 milones en la economía local, creando directamente 435 puestos de trabajo para el rodaje.

Z DWAYNE ‘LA ROCA’ JOHNSON...

Las playas de Gold Coast, conocida como el Miami australiano, se parecen mucho a Hawái, donde Dwayne Johnson pasó sus primeros años. De eso, de sus inicios en la lucha libre antes de convertirse en la estrella La Roca, trata la serie Young Rock que la NBC ha grabado en Australia. La primera temporada consta de 11 episodios, y va desde que el actor tiene diez años hasta que llega a la universidad, pasando por el instituto en Tennessee, donde sus compañeros pensaban que era un policía infiltrado ya que a los 15 años parecía que tuviese 48. En redes sociales lo ha contado con una sonrisa, aunque aquella época de su vida le hizo sentir miserable. Los capítulos no alcanzarán su paso por WWE, sino sus primeros combates por 50 dólares en mercadillos, graneros y ferias.

Z LIAM NEESON...

La capital australiana ha estado fingiendo desde principios de este año que es en realidad Washington DC, el escenario de la película de acción y persecuciones de coches Blacklight, que dirige Mark Williams y protagoniza Liam Neeson. El veterano actor irlandés llegó a Sídney en noviembre, ciudad donde pasó la preceptiva cuarentena. Medios locales han cifrado que la producción ha reportado a las arcas de la ciudad más de un millón de euros, además de muchos puestos de trabajo para la ciudad.

Z ZAC EFRON

Desde que el joven y musculado ídolo californiano de High school musical y Los vigilantes de la playa estrenó en Netflix Con los pies en la Tierra -un programa de viajes y vida saludable y sostenible-, nada ha vuelto a ser igual en su vida. En uno de aquellos capítulos avisó a sus seguidores: necesitaba un cambio de aires, una vida más pausada y tranquila, así que tomó una drástica decisión. Hizo las maletas y dejó atrás el bullicio de Los Ángeles para instalarse en el país que le había robado el corazón: Australia. El actor se ha instalado concretamente en Byron Bay (al sur de Brisbane), donde disfruta de la naturaleza y poca gente le reconoce. Pero también se mueve por otros enclaves. En Adelaida, en el sur, estuvo rodando en diciembre Gold, un thriller de codicia y supervivencia sobre dos extraños que en medio del desierto australiano se topan con la que podría ser una mina de oro.