Ediciones Remotas publica un ejemplar que se convertirá, a buen seguro, en uno de los mejores libros sobre la isla de El Hierro de los últimos años. Se trata de El Hierro. La isla al principio / The island at the beginning. La propuesta editorial une la visión del conocido fotógrafo herreño Alexis W con las palabras de su paisano y escritor Víctor Álamo de la Rosa. Forma parte de la Colección Cicerone. «Es una serie que pretende ofrecer guías de autor de fotógrafos canarios que ayuden a componer un nuevo imaginario sobre las Islas», explican desde la editorial.

Este libro sobre El Hierro es el segundo de una colección que arracó en 2019 con Gran Canaria. Cartas desde el Atlántico de Tomás correa. «La editorial ha sido una valiente, más en estos tiempos que corren, por apostar por hacer libros canarios con las islas como tema principal y de calidad», destacó ayer Alexis W.

Para participar en la Colección Cicerone, la editorial invita a un fotógrafo para que «cuente su isla». «Luego, el fotógrafo invita asimismo a un autor a que la cuente con él», añadió W.

Este libro reúne, en palabras de Víctor Álamo de la Rosa, «la poética de la fotografía de Alexis W. con la mía, que como artista herreño he dedicado el 98% de mi obra a mi isla. Se trataba de unir y fundir nuestras dos poéticas para ofrecer una visión nueva de El Hierro», explicó por su parte el conocido autor de novelas señeras como Terramores, Campiro que y El año de la seca, entre otras.

Ambos creadores han abordado una nueva visión sobre la Isla. «Se trata de ponerla al principio y hablar de su talante fundador. Hasta ahora se habla siempre de El Hierro como la isla del fin del mundo, la más pequeña, la más alejada, etcétera. Sin embargo, es la isla del principio del mundo porque el cardenal Richelieu colocó ahí el primer meridiano. El mundo se ordenaba, en latitudes y longitudes, a partir de El Hierro» , destacó el escritor.

El fotógrafo Alexis W aseguró que trabajar con Álamo «es siempre una maravilla» pero calificó este proyecto editorial como «el más duro que he hecho nunca, y ya tengo ocho». Han sido necesarios más de dos años de trabajo para que la publicación sera una realidad. «Cuando trabajas con personas tienes un material muy sensible entre manos», detalló. Alexis W no había trabajado nunca sobre el paisaje sin figura humana. «Una buena forma de conocer un sitio es a través de las personas que lo habitan, el paisanaje. En base a esa propuesta empezamos con el proceso» , aseguró.

La cartografía del fotógrafo herreño transita por los rostros de sus vecinos, a los que lleva retratando más de una década hasta acumular más de mil individuos. «Lo he tenido muy difícil. Trabajar con este material es complicado porque a veces me excito de tanta belleza o pongo a llorar viendo los retratos. Otras veces simplemente tengo que cerrar el ordenador porque me parecen super tristes. Trabajar con esto depende mucho de tu estado emocional», precisó.

Alejándose del imaginario contemporáneo que rodea a la Isla, sus espacios naturales llegan acompañados por esos rostros y por el texto de Álamo. La presentación tendrá lugar el 22 de julio en el Centro Cultural Luis Martín Arvelo de El Pinar.