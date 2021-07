Elodiè y Marcos Estrella son las dos caras de una misma moneda. Tras 15 años de trabajo ininterrumpido, el músico argentino afincado en Tenerife vive un año de celebración con el lanzamiento de Biológico y su nueva y curiosa propuesta, Biológico en analógico. Tras años sin publicar nueva música, su último trabajo viene cargado de sentimientos, intimidades y nuevas circunstancias cercanas. Se trata de un trabajo en el que el músico rompe con el antiguo formato de producción informática y se centra en el mundo analógico gracias a la colaboración con el artista multidisciplinar tinerfeño Oliver Behrmann.

Afirma que tiene la suerte de haber conectado a la perfección con el creador y que, aunque esté embarcado en diversos proyectos, siempre saca algún hueco para colaborar en los proyectos del artista de origen argentino. Desde que hace años aprovecharon el desmontaje de una de las exposiciones de Behrmann en TEA para grabar un videoclip de Elodiè, las colaboraciones se han venido sucediendo con periodicidad. «Siempre que se me ocurre alguna locura se la cuento y trabajamos juntos», relata el cantante, quien ahora se ha sumergido en el proyecto propuesto por el polifacético santacrucero.

Ambos han trabajado juntos con el video glitch system, una propuesta de videoarte realizada con software y hardware obsoletos, así como el uso de cámaras y producción con un proceso analógico registrado en VHS. Se trata, pues, de una nueva apuesta por el reciclaje, un concepto muy presente en la obra de Behrmann. De este modo, estos dos artistas inquietos se aprovechan del 15 cumpleaños de Elodiè para darle rienda suelta a la experimentación visual.

El sonido ha sido mezclado y masterizado en Estudio Pulsar por Gustavo Molina. Elodiè y Behrmann han grabado desde El sótano analógico de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha realizado un repaso del último disco del argentino en una performance en vídeo llamada Biológico en analógico. En los últimos tiempos, y debido a la pandemia, se han limitado notablemente las posibilidades de distribución y exhibición de proyectos musicales y artísticos y muchos han sido los profesionales que han tenido que reinventarse gracias a la utilización de la nueva tecnología. Este es el caso de Marcos Estrella quien ahora también lanza Biológico en analógico en VHS, una propuesta que se podrá adquirir en sus conciertos y en el estudio de Behrmann.

Tras este trabajo de estudio, el objetivo de ambos es llevar esta propuesta a los escenarios, cada uno «con sus cacharros», tal y como afirma Elodiè. Sin embargo, la situación actual complica que se puedan cerrar fechas aún. «Elodiè es técnicamente una performance, no es un producto musical. Mi fuerte es contar una historia de una manera medianamente atractiva, con mucho espectáculos, lo que ayuda a confirmar toda la propuesta», relata. El músico afincado en Tenerife explica que «a veces no importan tanto las fortalezas de las personas que actúan frente a un público sino que sirve con valerse de unas buenas herramientas digitales para divertirte haciendo lo que haces y que el público también se divierta cuando tú estás sobre el escenario».

Inicios

El artista afirma que «15 años se han pasado muy rápido» y eso le hace ahora reflexionar sobre este proyecto que inició en Argentina pero que ahora se ha hecho más tinerfeño por el simple hecho de que lleva más tiempo en Canarias con esta propuesta que en su país de origen. Elodiè surgió en 2006 y un año después se lanzó su primer disco, el único publicado en Argentina.

En sus inicios, y con otros grupos, se centró en realizar versiones de canciones y todo ese viaje profesional ha dado lugar ahora a un sonido particular en el que la música no lo es todo puesto que, como afirma Estrella, su propuesta se acerca más a la performance que a un concierto al uso. A lo largo de estos años en Tenerife, «he tomado visiones y herramientas de mi entorno», reconoce el artista, quien explica así como ha ido evolucionando su propuesta: «A mí lo que me gusta es tocar en cada momento algo que me represente, y a veces eso supone simplemente tocar versiones de estos grupos».

Con cuatro discos a sus espaldas, Elodiè sabe que no cumplirá otros 15 años más en la música. Así, el cantante se muestra muy seguro de lo que pasará a partir de ahora y se plantea continuar con una propuesta a modo de espejo con lo que ha venido haciendo hasta el momento, espaciando la publicación de los discos a partir de ahora al igual que ha venido haciendo hasta el momento.

«Mi intención es hacer tan solo siete discos», concluye Elodiè quien desea realizar una oración con los títulos de los discos que publique, por lo que el punto final está muy claro. «Siempre pensamos en hacer las cosas a corto plazo pero yo siempre he pensado un poco más allá», declara el músico quien afirma tener las ideas bien claras.