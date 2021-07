Erick Iglesias es la voz de Cimafunk, el emergente proyecto que mezcla el son cubano con el funk. Ayer viernes actuó en Gran Canaria y hoy sábado 3 de julio lo hace en La Laguna con el Festival Jazz & Más. Se reconoce ilusionado ya que, aunque es su primera vez en Canarias, «es una tierra a la que estoy unido de alguna manera».

¿Qué ha preparado para los conciertos que dará en Canarias?

Estaremos con dos metales, percusión, batería, guitarra y bajo. Vamos con un repertorio que hemos estado puliendo durante el confinamiento, con nuevos grooves, así que el espectáculo viene con otro sonido y nuevos temas. Pero más que nada, vamos a divertirnos. Llevamos mucho tiempo sin tocar y estoy loco por gozar y que la gente goce. El que quiera subir al escenario que suba, el que quiera bailar que baile, el que quiera gritar, que grite. Nos gustaría que la gente sintiera que el espectáculo es de todos, que no solo sea nuestro, y que suelte toda esa energía que ha ido acumulando durante este año de pandemia.

El Jazz & Más es festival que en esta ocasión aúna a grandes de la música del jazz, así que también será para usted una oportunidad de aprender. Además, en este género musical, nunca se parará de hacerlo. ¿Le da tiempo de todo, actuar, componer cosas nuevas y no dejar de formarse?

Me encanta el jazz y formar parte de un festival con tantas estrellas es un honor. A mí me encanta, el jazz está en todas partes, es música popular. Aunque la gente piense que es elitista, no es así. En la banda hay músicos que vienen de ahí, y hay partes de nuestro espectáculos en el que nos metemos en esos caminos. Es un tremendo orgullo estar ahí porque nos permite además ver otros proyectos de los que aprendemos muchos. Es un verdadero placer para nosotros.

Estos últimos días ha estado en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, donde ya ha tenido la oportunidad de actuar en algunos de los escenarios más emblemáticos del jazz estadounidense. ¿Cómo es recibido el ritmo común allí?

Hemos estado en Nueva York y también en Miami, pero haciendo sobre todo sesiones de grabación y producción. De momento, hemos sido muy bien recibidos, la gente se lo pasa muy bien en nuestros conciertos y la idea es seguir creciendo, tanto aquí como en Europa.

Al tener el jazz tantas formas de expresión, las posibilidades de creación son inmensas. ¿Se pone usted algún límite a la hora de crear nueva música?

Estoy abierto a todo, la música es un universo por si solo y no tengo límites para todo lo que me guste y diga algo de mí y sea rico. Estoy muy cerca de la música afrocubana y el funk, pero hace tiempo que en la música todo se ha mezclado.

Los hay que son puritanos del jazz y otros que no dejan de innovar. Usted es de estos últimos, pero, ¿todas las opiniones que ha recibido este tiempo por su forma de hacer música han sido siempre positivas?

No suelo meterme mucho a leer las cosas que dicen de mí. Por ejemplo, en redes sociales tengo un equipo que se encarga de eso. De lo que me llega, pues hay de todo, hay opiniones muy buenas de gente a la que le gusta lo que hacemos, pero también hay gente a la que no le cuadra lo que hacemos. Las críticas son buenas, te ayudan a crecer y hacer las cosas mejor. No me las tomo a mal.

He oído que está preparando algo con Chucho Valdés, ¿nos puede adelantar algo? Y de sus próximos proyectos en general, ¿nos puede comentar algo?

En el próximo álbum se viene algo lindo que hicimos juntos y m e ha ayudado a visualizar el sonido que estoy tratando de encontrar. Admiro muchísimo a Chucho Valdés, ya habíamos trabajado antes juntos y es un orgullo, no solo trabajar con él, sino con otros artistas a los que le he pedido su colaboración y han aceptado estar en mi próximo disco.

Siendo como es un animal de escenario, al que le encanta el contacto con el público, ¿le cuesta trabajo adaptar su música al estudio, enlatar esa energía en el proceso de grabación?

Todo es un proceso. Es cierto que he tenido la sensación extraña de tener que meter toda esa energía en un estudio, que me costaba, porque donde yo disfruto de verdad es sobre el escenario, en los conciertos, que es mi momento favorito. Pero todo tiene su lugar, no es lo mismo hacer las canciones para que la gente las viva en un concierto, en ese contacto tan directo que tienes con el público, tan cercano, a hacerlo sabiendo que la gente lo va a escuchar mientras cocina o conduce su coche. Son formatos diferentes. Cuando logré entender eso le encontré el disfrute también al momento de la grabación, sobre todo porque además en este último año es lo único que podía hacer. Incluso me convertí en más adicto a eso.

¿Cómo ha adaptado su directo a la nueva normalidad tras la pandemia?

Yo voy a dar candela ahí. Voy a estar a un metro de mis músicos y a varios metros de la gente, pero voy a gozar todo lo que pueda. Es imposible subirse a un escenario y controlarse, ya lo intenté en una jam que hicimos hace unos días, traté de controlarme y lo hice en la primera canción, pero después de la segunda todo fue gozar y gozar.

Estos últimos días está triunfando con Aunque sea un ratico, una canción que surge de la colaboración entre artistas. ¿Es esta la fórmula del éxito, aunar fuerzas?

Hay un dicho que yo escuché desde niño: Un palo solo no hace monte. Y yo eso lo llevo siempre conmigo. En esta canción colaboro con Leoni Torres, que tiene su público, y con Brenda Navarrete, que tiene el suyo, y lo que tratamos de hacer es aunar fuerzas y que nuestra música llegue a todos los públicos posibles. Eso siempre es bueno, es rico, yo aprendí mucho de esta colaboración y me anima a seguir por este camino. Es una suerte, porque es mejor comerse un boniato con los tuyos que un bistec solo.

¿Cree que el idioma puede ser una barrera para su música?

Ahora mismo he hecho algunas cosas en inglés, no me cierro a nada. En este último viaje que hice a Nueva York he grabado colaboraciones en inglés, pero seguiré haciendo mis canciones en español porque de momento me sale así, de manera natural, pero si de repente me sale un buen coro o estribillo en inglés, pues igual. El español no tiene barreras, ahora mismo es el idioma que predomina en la música más escuchada en todo el mundo, está en un momento muy duro, y eso es una bendición para todos los artistas que cantamos en español, que puedas llegar a cualquier parte del mundo haciendo música en tu idioma. Creo que si la canción está buena de verdad siempre va a llegar a la gente. La música está por encima del idioma.

En sus letras juega mucho con el doble sentido y sobre todo hay mucha picaresca cuando se trata de hablar de sexo.

Sí, yo juego con el doble sentido de las letras, es muy divertido, estás diciendo las cosas de manera real, pero sin decirlo con todas las letras. No hace falta decir los colores por su nombre, los puedes describir sin tener que nombrarlos.

Va un poco en contra de todo, porque ahora las letras, sobre todo las de la música latina más escuchada, como el reguetón, son muy explícitas.

Me parece más interesante así, es como cuando le pones más sazón a la comida, no te comes la hamburguesa como la compras en el mercado, la adobas cuando llegas a casa, la sazonas, y la dejas un par de horas reposando. Y luego cuando te la comes ya sabe a otras cosas, está mucho más sabrosa.