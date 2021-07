El arte, con su capacidad para explorar e investigar, dibuja en la nueva exposición de TEA una reflexión en torno al concepto de naturaleza, su confrontación con el término artificial y el deseo del ser humano por aprehender aquello que le rodea. Jardín satélite, muestra comisariada por Gilberto González y Silvia Navarro, estará disponible para su visita gratuita hasta el próximo 12 de septiembre.

TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró este jueves Jardín satélite, su nueva propuesta expositiva que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de septiembre en la sala de arte contemporáneo dependiente del Cabildo de Tenerife. En total, los comisarios Gilberto González y Silvia Navarro reúnen una docena de obras –entre pinturas, fotografías, vídeos, esculturas, instalaciones y dibujos– para plantear una pregunta «sobre el propio concepto de naturaleza».

La muestra será de acceso gratuito y podrá visitarse en TEA de martes a viernes de 12:00 a 20:00 horas y los sábado, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas. La colectiva, con una gran cantidad de piezas elaboradas para la ocasión, lleva las firmas de Yosi Negrín, Marinella Pirelli, Andrea Carrillo, Martin Llavaneras, Jonas Mekas, Samuel M. Delgado, Helena Girón, Álvaro Urbano, Martin Howse, Anónimas, Cristóbal Tabares y Michal Baror.

El director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, felicitó al equipo de TEA y a los dos comisarios por el trabajo realizado en esta nueva muestra. «Nos sentimos muy orgullosos de presentar una exposición como esta que logra, alrededor de la temática del jardín, interrogar el mundo de lo contemporáneo desde ámbitos muy transversales», valoró el portavoz. «En un territorio como el nuestro, que a lo largo de la historia ha sido identificado con las diferentes acepciones de la palabra jardín, parece que todavía con más razón es interesante reflexionar sobre sus connotaciones y lo que es capaz de suscitar a partir de la creación artística».

El texto de la muestra, elaborado por el también director artístico de TEA y su compañera curadora Navarro, detalla que al «igual que existe un proyecto de modernidad, existe un proyecto de naturaleza. Y es un proyecto humano. El jardín es un espacio para la sublimación de complejas ensoñaciones de poder. Un constructo de control, una metáfora de nuestra especie que, inmersa en un yo fundador, conforma insaciables cosmologías de lo natural».

Durante la presentación a los medios de comunicación, González precisó que en esta ocasión el objetivo de los comisarios no era responder a cuestiones que acontecen en este momento pero sí «intentar responder a qué es aquello que nos atraviesa y que nos está conformando como sociedad ahora mismo». «La idea de estar sometidos o sumergidos en una crisis total es algo que va mucho más allá de la propia idea del momento pandémico o de la crisis medioambiental. Lo que pretendíamos es cuestionarnos sobre si lo que entendíamos como naturaleza obedece o no a un proyecto», añadió. Jardín satélite nace de esa reflexión y del trabajo con este grupo de artistas localizados durante la pandemia, a los que se les lanzó idénticos interrogantes. «A partir de ahí, todos juntos, hemos establecido esta serie de imágenes, de construcciones, que nos remiten a toda la problemática que nos atraviesa», concluyó González.

Navarro, por su parte, destacó que compartir la curaduría con el director artístico de TEA «ha sido un honor» y que trabajar con los creadores se convirtió en «un proceso muy estimulante». La comisaria recordó que el proyecto entronca con la situación de confinamiento que se vivió el año pasado a raíz de la pandemia. «Aquello visibilizó para nosotros una problemática: cómo el ser humano se ha abstraído del mundo. El confinamiento nos abstrajo de forma física pero antes ya lo estábamos en el discurso y en la imagen».

La nueva muestra de TEA reflexiona sobre ese constructo humano que es el concepto de naturaleza. Las salas del museo insular se llenan de raíces, flores que no son flores e imágenes de los fondos marinos. «Frente a la manida idea de la deconstrucción, ¿por qué no reivindicar lo artificial? ¿Por qué no reivindicar la desnaturalización de la naturaleza si está cargada de todos estos constructos», sentenció Navarro.

El listado de obras de Jardín satélite incluye, en su mayoría, piezas elaboradas entre 2020 y 2021. Pero hay excepciones. La más llamativa en lo que al marco temporal se refiere es una obra de flores artificiales elaboradas con conchas marinas que pertenece a la Parroquia de San Francisco. Fue realizada por manos anónimas entre el siglo XVIII y el XIX. También hay un vídeo, titulado Bruciare y firmado por Marinella Pirelli (1925-2009) que se proyecta por primera vez como pieza en una sala expositiva. Entre las modernas aparece Hotel Gazmira, de Álvaro Urbano: una instalación con hojas de plataneras hechas en acero. |

C.