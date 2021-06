«Espero que los canarios se rían con una vasca con poco sentido del ridículo e infinitas meteduras de pata», confía la cómica vasca Valeria Ros, que estará este sábado en la octava edición de Jaleo Fest en Garachico. Desde mañana y hasta el domingo, diferentes humoristas y cómicos canarios y nacionales pasarán por la Villa y Puerto para hacer reír al público.

Valeria Ros actuará este sábado, a las 20:30 horas, en el antiguo convento de San Francisco. La venta de entradas está disponible en tomaticket.es y en el punto de información de la Casa de Piedra.

Valeria Ros, ¿de dónde sale este nombre artístico? Para los que no le conozcan, ¿cómo se presentaría?

Pues realmente sale de que mi nombre en sí no es demasiado largo -ironiza-. Me llamo Valeria López-Tapia. Un nombre compuesto así siempre va a acabar con Valeria López y, no sé por qué, me causa mucha rabia. Ros viene de mi abuela, a la que amo y admiro mucho. Además, es corto y contundente.

¿En qué se basa para construir cada uno de sus espectáculos?

En mis experiencias personales. El material que escribo tiene relación directa con mi entorno y mis circunstancias en esa etapa de mi vida.

Cuando lee sobre usted en internet, dicen que es una de las principales caras del stand up femenino. ¿Ha pasado a la historia la palabra monólogo? ¿O los anglicismos han terminado por invadirnos?.

Supongo que tiene más que ver por el concepto. Monólogos no aclara que sea un show de comedia con un cómico, un micro y como mucho un taburete. Al haberse popularizado la comedia en España, el stand up deja claro que lo vas a ver. Todo viene de América que a nivel de comedia son nuestros referentes. También, por supuesto, los anglicismos no dejan de ser un postureo muy del momento.

Otra duda que se plantea es si es lícito diferenciar entre la comedia hecha por mujeres o por hombres. ¿La comedia entiende de géneros?

Hay muchas temáticas que abarca cada género completamente desconocidas por el otro. Eso no quiere decir que no puedas disfrutar del espectáculo si eres del sexo opuesto. La diferencia a nivel educativo de cada género crea una pequeña diferenciación a la hora de hacer comedia y, a mí, esta situación me produce mucha alegría. Hay comedia de todo tipo y para todos los gustos.

Tiene una faceta de guionista. Qué es más complicado: ¿escribir un guión o interpretarlo?

Sin duda escribirlo. La interpretación es lo más fácil, sobre todo porque es un texto que ha sido escrito por ti. Generar contenido con buenos chistes para cerrar un monólogo de una hora puede suponer más de un año de preparación.

Mature nace en el confinamiento, período en el que se enteró de su embarazo. ¿Este espectáculo es consecuencia de su maternidad?

Con o sin embarazo hubiese escrito un nuevo espectáculo. Llevaba un año con el mismo texto y me acaba aburriendo. Necesito nuevos retos y motivación así que si no me hubiese quedado embarazada también habría espectáculo. Ahora, el hecho de enterarme de que iba a ser madre el segundo día de confinamiento, y todo el periodo de nueve meses de embarazo, me ha proporcionado mucho material en un momento en que no podíamos salir de casa con lo cual, no me hubiera pasado nada. He sido afortunada. He amortizado un año de mierda.

¿Qué espera de su intervención en Jaleo Fest?

Sólo por ver las fotos de Garachico, muero de ganas por llegar. Qué preciosidad. Espero que los canarios se rían con una vasca con poco sentido del ridículo e infinitas meteduras de pata.