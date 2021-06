Mar Abierto celebrará este 2021 su 15 aniversario en un año muy especial y con una programación de lujo que consolida al festival como un referente cultural. Habrá 13 conciertos de siete artistas en tres de las Islas. La nómina de artistas para esta celebración incluye el inicio de la esperada gira El Viaje, del cantautor Pedro Guerra, en la que presentará su nuevo trabajo. El conocido festival, que el año pasado no pudo celebrarse a causa de la pandemia, también acogerá la despedida de los escenarios de José Luis Perales con su gira Baladas para una Bienvenida. Contará con el talento de dos artistas únicas como Ainhoa Arteta y Sílvia Pérez Cruz.

Asimismo, la temporada incluye una de las noches más especiales con el mejor tributo a Queen del mundo, Dios Salve la Reina, que tiene miles de fieles seguidores en las Islas. La doble cita de una artista como Pasión Vega, que regresa a Mar Abierto, y el cierre de la temporada con la Primera dama del rock, Bonnie Tyler, completan la esperada oferta musical. Gracias a Mar Abierto, Tyler estará por primera vez en Canarias con dos conciertos incluidos entre los pocos y exclusivos que ofrecerá en Europa y España este año. Las entradas para todos los conciertos de Pedro Guerra, José Luis Perales y Bonnie Tyler ya se encuentran a la venta en la web de la promotora www.marabiertoproducciones.com. Para el resto de las citas se pondrán a la venta en los próximos días en la misma web.

El director general de Mar Abierto Producciones, Jairo Núñez, mostró ayer su satisfacción por poder “reiniciar” los conciertos de música en directo y aseguró que hay “muchas ganas de reencontrarnos con el público con esta gran nómina de artistas que conforman una programación de máxima calidad tras 16 meses de parón de la Industria Musical en Canarias”.

En este año tan señalado, continuó Núñez, “las emociones están a flor de piel y es una de las ediciones más especiales en nuestro 15 años de historia porque vuelven los besos, vuelven los abrazos y vuelve la música en directo”, señaló el director musical antes de añadir que “esperamos que los fieles seguidores de Mar Abierto acudan como siempre durante estos 14 años de trayectoria a los conciertos de la temporada que contarán con todas las medidas exigidas por las autoridades sanitarias” ya que la “cultura es segura. La cultura es salud”. Finalmente, Núñez destacó que “la felicidad de las personas no tiene precio y sabemos que la música es el mejor antídoto o vacuna para olvidar un año tan complicado para todos, pero especialmente para el sector cultural y musical, y para un público que estoy seguro que tiene muchas ganas de volver a los conciertos en directo”.

Pedro Guerra

El artista canario visita festival Mar Abierto con una triple cita en La Palma, Tenerife y La Gomera que dará inicio a su gira española. Pedro Guerra es el primer cantante de la programación de lujo de Mar Abierto en 2021 en la que presentará por primera vez su trabajo ‘El Viaje’. Según palabras del propio artista, este nuevo disco comenzó hace dos años, cuando “Pablo Cebrián y yo decidimos juntarnos, en un primer momento, para componer canciones y más tarde, para trabajar juntos el que sería mi disco número dieciocho. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero no tan bien como acabaríamos conociéndonos a partir de entonces”. Según narra, la conexión y el entendimiento que existió desde el primer momento, “allanó el camino para que de manera pausada, consciente y dedicada nos tomáramos dos años para hacer El Viaje”.

José Luis Perales

Mar Abierto se complace en presentar uno de los artistas más especiales de la programación de 2021, José Luis Perales. Uno de los artistas más importantes de la historia de la música hace las maletas para emprender su última gira y estará en Canarias con una doble cita. La gira se anunció antes de la pandemia y ha sido trasladada a este año. Baladas para una despedida arranca el próximo mes de julio y recorrerá toda la geografía española y Americana.

Ainhoa Arteta

Arteta ofrecerá un recital en el que mostrará el enorme talento que atesora. Capaz de encontrar inspiración incluso en los pequeños detalles, se siente muy conectada a las mariposas, por la buena suerte que le transmiten. La familia es su mayor apoyo, en especial sus hijos, Sarah e Iker, y su pareja, Matías. Ha cantado en los mejores teatros del mundo, no obstante, su ADN español jamás le ha abandonado. Esto se refleja en su voz, cargada de emoción e intensidad. Ainhoa no solo ha logrado la excelencia técnica, sino que ha consigue algo todavía más complicado: rozar el alma del espectador en cada canción.

La lista de escenarios en los que ha actuado es de vértigo: desde el Metropolitan Opera al Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper y la Scala de Milán, entre otros. Esto le ha permitido ponerse en la piel de personajes principales de óperas como La Traviata, La Bohème, Romeo et Juliette y Manon Lescaut. No obstante, Ainhoa no busca encasillarse en actuaciones operísticas, es por eso que también ofrece recitales y conciertos con grandes maestros como Sir Neville Marriner, Christian Badea y Pablo González o pianistas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre y Malcolm Martineau. Es de las pocas sopranos del mundo en poder decir que ha actuado en la Casa Blanca. Además, es la voz del tema principal de la película Gun City dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Michelle Jenner, Adriana Torrebejano, Luis Tosar y Jaime Lorente.

Sílvia Pérez Cruz

Sílvia Pérez Cruz presentará en Mar Abierto su gira Farsa (género imposible), que es el nombre de su nuevo trabajo discográfico. Normalmente alterna discos de composiciones propias con otros que ella misma describe “en los que trato de crear desde la interpretación”, versionando canciones de otros artistas. Farsa (género imposible) es un álbum del primer tipo, principalmente integrado por nuevas composiciones creadas en diálogo con otras disciplinas artísticas como el teatro, la danza, el cine, la poesía o la pintura.

Tributo a Queen

Dios Salve la Reina - God Save the Queen regresa a la propuesta musical de Mar Abierto con su nueva gira mundial con la que visitarán los principales festivales de España tras haberse confirmado como una banda de referencia para todos los amantes de la mítica banda, que son muchos. Y es que el fenómeno Queen está en el punto más álgido que se recuerda desde la muerte del inigualable Freddie Mercury en 1991, de la que se cumplen 30 años. Las dos citas en Canarias de Dios Salve la Reina tendrán un tratamiento especial ya que se han elegido los mejores recintos y con mayor capacidad para albergar un show de estas características que ha registrado llenos absolutos todos los años que han visitado Canarias. Ya se conocen las primeras fechas del Tour mundial e incluyen Canarias con dos fechas.

Pasión Vega

La artista malagueña Pasión Vega llegará a Canarias acompañada al piano por el maestro Jacob Sureda y en una propuesta íntima y personal que llevará a los asistentes al espectáculo por un recorrido por su último trabajo discográfico, Todo lo que tengo, que salió a la venta en 2019. La artista ha retomado su gira de conciertos tras el estallido de la pandemia.

Bonnie Tyler

Mar Abierto, que tuvo que cancelar la cita prevista con esta artista el pasado 2020 a causa del Covid, presentará a Bonnie Tyler por primera vez de gira en Canarias. Mucho tiempo detrás de una de las voces más reconocibles de la historia de la música que por primera vez hará una doble cita en las Islas el próximo mes de diciembre. Ha vuelto a primera línea de la actualidad musical con nuevo disco Between The Earth And The Stars, en la que la artista se rodea de grandes compañeros y amigos para componer un disco diferente en el que participan estrellas rutilantes como Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb.