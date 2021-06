El tinerfeño Aitor Jiménez, conocido como El IMA, se ha convertido en uno de los últimos fenómenos musicales de las Islas. Vinculado a los géneros urbanos –tan en auge en los últimos años– este intérprete de apenas 27 años tampoco olvida sus orígenes. El IMA se crió en una de las orquestas más conocidas de Canarias. Su padre es Johnny Maquinaria, de la Maquinaria Band, y se encargó desde muy pequeño de formarle en los ritmos latinos. Eso se nota. El pasado Día de Canarias, el intérprete quiso hacer un doble homenaje: a su tierra de nacimiento y su padre. Fruto de ese deseo nació el último de sus temas, Mi tierra. Hasta ayer, y según los datos facilitados por su equipo, el tema superaba ya las cien mil reproducciones entre todas las plataformas digitales.

«El IMA toca aún más de cerca sus raíces y presenta su nueva propuesta musical: una salsa fusionada e inspirada en la canción original de Johnny Maquinaria que se llamó Mi pueblo está mejorando», explican desde Deisla Global Group.

Mi tierra es una canción que une, por lo tanto, a dos generaciones de los Jiménez que se dan la mano en un mismo éxito: «una fusión innovadora entre el maestro Jonathan, los ritmos urbanos actuales de esencia hip-hop y la guitarra de Fabio Harmanus, quien produce una vez más junto a Camebeats este gran tema». La canción, explican, «nos hace llegar un mensaje de unión y lucha en este single que es otro de los temas que anticipan la salida de mixtape». Pese a que acaba de comenzar en el mundo de la música, El IMA ha conseguido el respaldo de un nutrido ejército de seguidores y es un exponente de los ritmos urbanos canarios, que se han convertido asimismo en referentes a nivel internacional.

Con esta nueva canción, Aitor Jiménez salda también una deuda con su familia. El origen de todo, ha reconocido, es su padre. «me metí en la música a los seis años. Empecé en La Maquinaria Baby, que fue el formato pequeño de la orquesta que lidera mi padre», ha explicado. «En mi casa la música siempre ha estado presente. Cuando eres un niño y escuchas todas esas melodías, al final les acabas cogiendo cariño».

Todo ese bagaje forma parte de los temas que ahora interpreta y que arrasan en las redes sociales y principales plataformas de reproducción. Mi tierra llegó apenas una semanas después del lanzamiento de Ojitos verdes. Pero la cosa no queda ahí, este mismo martes El IMA ha adelantado el lanzamiento de una nueva canción. Se trata de Contigo me voy y no estará solo, se trata de una colaboración con el rapero madrileño Kaydy Cain.

El IMA –apodo elegido por el propio cantante porque significa grandeza en algunas tribus sudamericanas– nació en Tenerife en 1993. Influenciado por la salsa, el merengue y la bachata, ha ido evolucionando hasta sellar su propio estilo. Tiene numerosos seguidores al otro lado del Atlántico pese a que hace muy poco que ha empezado a trabajar en sus propios temas. Espera lanzar su primera mixtape antes de final de año.