El Espacio La Granja se prepara para recibir la obra de teatro Tesla/Edison, una de las primeras creaciones de los conocidos dramaturgos tinerfeños Quique y Yeray Bazo. Más de diez años después de que la escribieran, la pieza llega por fin a los escenarios de la mano de la compañía Ángulo Producciones. Será el próximo 25 de junio a partir de las 19:30 horas.

Pese a haber pasado más de una década desde que fue creada, el texto había sido representado en varios centros escolares pero nunca en un teatro profesional. El estreno oficial tuvo lugar el pasado mayo en el Teatro Cruce de Culturas de Arinaga, en la vecina isla de Gran Canaria. «Cuando mi hermano Yeray y yo empezamos a querer dedicarnos en serio a esto de escribir teatro, hicimos esta obra y la presentamos a varios premios. Tuvimos la suerte de que ganamos con ella el Jesús Domínguez, que es un premio de textos teatrales que otorga la Diputación de Huelva», explicó esta misma semana Quique Bazo.

Ganar ese primer reconocimiento supuso un espaldarazo para estos conocidos creadores. No obstante, la pieza se quedó sin ver las tablas hasta que hace poco la compañía grancanaria y el director y dramaturgo Luis O’Malley se propusieron montarla al fin. «La han conseguido sacar adelante a pesar de las dificultades de estos tiempos de pandemia», valoró el dramaturgo. La producción está protagonizada por Toni Báez, Miguel Ángel Maciel, María Filomena Martignetti y Abraham Santacruz. El diseño del espacio escénico corre a cargo de José Luis Massó, el diseño de iluminación es de Rafael Morán y el vestuario lleva la firma de Nauzet Afonso.

Tesla/Edison se centra en la rivalidad que mantuvieron estos dos históricos genios inventores. Los hermanos Bazo se toparon con esta historia por pura casualidad. «Fue en una época que me dio muy fuerte por Paul Auster. Leyendo El Palacio de la Luna, uno de los personajes habla de un científico loco que daba de comer a las palomas en un parque neoyorquino llamado Nikola Tesla. Me sonaba su nombre pero no sabía exactamente quién era. En la novela se contaba que había inventado muchas cosas, entre ellas la radio. Yo pensaba que la radio la había creado Marconi y eso me llevó a leer cosas. Descubrí una autobiografía que había escrito y varios libros de divulgación. Me flipó muchísimo porque le habían robado un montón de patentes y Edison se había apropiado de muchas de sus cosas. De repente nos pareció que una forma bonita de recuperar una figura que había sido olvidada históricamente era a través de una obra de teatro que hablara de Tesla de sus últimos años, cuando ya está envejecido, enfermo y acosado por las deudas», recordó el autor.

Los hermanos Bazo reconocen sentir una enorme alegría por el hecho de que esta producción vea al fin la luz. Le tienen, añaden, un «cariño especial». Tesla/Edison es para ellos como una obra «de aprendizaje, primeriza, muy clásica teniendo en cuenta la deriva que tomamos luego en cuanto a la investigación escénica». En esta pieza pusieron en práctica, además, una peculiar forma de escribir a cuatro manos. «Cada uno se documentó sobre uno de los personajes protagonistas. Yeray se preparó toda la parte de Thomas Edison, se documentó, y yo me encargué de toda la parte de Tesla. Luego nos enfrentamos en las teclas del ordenador», explicó.

La genialidad de Tesla se contrapone en esta producción a la del que fuera primero su amigo y jefe para luego convertirse en su rival. La obra presenta a un Tesla anciano que busca justicia y que recibe las visitas inesperadas de Edison, ya fallecido en es momento. «Jugamos con la ambivalencia de si es realmente un fantasma o una alucinación de Tesla. Estaba aquejado por visiones, tenía dolores de cabeza, espasmos y pequeños ataques que le provocaban visiones muy vívidas. ¿Qué pasaría si un Tesla envejecido no pudiera controlar esas visiones? Eso es lo bonito del teatro, te puedes inventar mil cosas», concluyó Bazo.