Fimucité cumple 15 años de vida y centrará su programación de este 2021 en homenajear a dos grandes maestros de la música destinada a la gran pantalla que han fallecido recientemente: el italiano Ennio Morricone y el español Antón García Abril. La agenda del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife se extenderá entre el 17 y el 26 de septiembre y tendrá lugar en los principales recintos culturales de Santa Cruz y La Laguna: Teatro Leal, Teatro Guimerá, el antiguo convento de Santo Domingo y el Auditorio de Tenerife. El lema escogido para la ocasión es Once Upon a Time in Fimucité: 15 años de la mejor música de cine. Entre las novedades –además de una especial atención a la música creada para la todopoderosa industria del videojuego– está el mayor protagonismo de las formaciones corales de la Isla.

La Sala de Cámara del Auditorio acogió ayer la presentación de la propuesta, cuyas entradas saldrán a la venta a mediados de este mes. Los responsables de la programación animaron a todas las personas interesadas en asistir a mantenerse atentos a las novedades porque es habitual que los pases se agoten rápidamente. Asimismo, tanto los organizadores como los representantes de las instituciones públicas que colaboran en esta propuesta cultural confían en que antes de que de arranque el certamen los parámetros sanitarios hayan mejorado a consecuencia de la campaña de vacunación frente al covid-19 y los aforos puedan ampliarse.

Los detalles de la decimoquinta edición fueron dados a conocer por del consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga; el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, Rubén Pérez; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el director del festival, Diego Navarro.

«Parece que fue ayer pero Fimucité cumple 15 años de música de cine. Es un festival que tiene una proyección internacional contrastada que ni tan siquiera se pensó parar en lo peor de la pandemia. Su equipo de trabajo lucha siempre por mejorar esta propuesta tan especial y que cuenta con el reconocimiento internacional de los expertos en cine y del público, que siempre agota las entradas para todos los conciertos», destacó Arriaga. El consejero celebró de forma especial la idea de dedicarle los dos conciertos principales, programados para el 24 y el 25 de septiembre en el Auditorio, a Ennio Morricone. «¿Se imaginan la película La Misión sin su banda sonora? Seguro que todos son capaces de tararear sus creaciones, son auténticas obras de arte. Sus partituras nos hacen soñar. Estamos deseando escuchar esos maravillosos conciertos», añadió.

El compositor y director Diego Navarro fue el encargado, por su parte, de dar cuenta de los distintos espectáculos programados para el próximo mes de septiembre. «Estamos muy ilusionados por poder estar aquí. El año pasado fuimos de los pocos festivales del género que se pudo celebrar. Los demás se cayeron víctimas de esta pandemia tremenda», lamentó.

El objetivo, reconoció, es volver a colocar a la Isla en el punto de mira de la escena internacional de la música vinculada al séptimo arte. El concierto de apertura de Fimucité 2021 tendrá lugar el viernes 17 de septiembre en el Teatro Leal. Estará dedicado a la música de videojuego. «Esta industria factura muchísimo más que la del cine a nivel mundial. Por eso hemos decidido darle un espacio especial», dijo Navarro. Una orquesta de cámara creada para la ocasión se pondrá a las órdenes de la compositora irlandesa Eímear Noone. Ya estuvo en Fimucité en la edición de 2017 y ha sido la primera mujer de la historia en dirigir la orquesta de los Óscar de Hollywood. Es muy conocida por sus piezas para videojuegos, como las de World of Warcraft.

El programa de esta primera velada incluirá un recorrido por la historia de los mejores videojuegos de las últimas décadas y contará con arreglos realizados para la ocasión a cargo de Craig Stuart Garfinkle, nominado al Emmy y productor musical. Las piezas de las que disfrutará el público van desde la mítica y pegadiza melodía del Tetris hasta las de Castlevania, The Witcher, Zelda, Halo, Assassin’s Creed o el Fortnite.

Al día siguiente, el sábado 18 de septiembre, el santacrucero Teatro Guimerá tomará el relevo de su homólogo lagunero para programar un concierto de The Pop Culture Band, uno de los clásicos del Fimucité. La música de producciones dedicadas a las aventuras en carretera, las conocidas como road movies, serán las protagonistas de Route 66. No faltarán las bandas sonoras de clásicos inmortales como Easy rider, Thelma & Louise, Corazón salvaje, Amor a quemarropa o Diarios de motocicleta. «De aquí pasaremos de nuevo a La Laguna, concretamente al antiguo convento de Santo Domingo», continuó detallando Navarro.

El domingo 19 de septiembre, el antiguo convento de Santo Domingo recibirá al Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, que está a las órdenes de Juan Ramón Vinagre. «Van a hacer un recorrido por grandes títulos, grandes bandas sonoras a lo largo de diferentes géneros, incluido el musical, y con arreglos creados para la ocasión», precisó. Sonarán títulos como La vida es bella, Casablanca, Frozen, Sonrisas y lágrimas, La La Land o Harry Potter.

El jueves 23 de septiembre, de nuevo en el convento de Santo Domingo, será el turno del homenaje a una persona que ha estado vinculada al certamen desde su creación: Antón García Abril. No en vano, el galardón que cada año entrega Fimucité lleva su nombre. Él mismo lo recogió en 2014 como reconocimiento a su carrera. Para señalar su importancia basta con destacar que fue el compositor de producciones históricas de la industria española: Sor Citroen, El crimen de Cuenca, Fortunata y Jacinta, Ramón y Cajal, Anillos de Oro o El hombre y la tierra, del recordado Félix Rodríguez de la Fuente. El Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna será el encargado de interpretar una selección musical que cuenta con la colaboración de Jorge Magaz.

Finalmente, el viernes 24 y el sábado 25 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) y Diego Navarro se subirán al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio para recordar a Ennio Morricone. Fallecido hace casi un año, el italiano fue uno de los compositores más influyentes de la industria del cine y creó música para más de quinientas películas y series de televisión. Dos premios Óscar y el Premio Princesa de Asturias, entre otros, jalonan la carreta del genio que puso banda sonora a Hasta que llegó su hora, Cinema Paradiso, Los intocables de Elliot Ness, La Misión o Novecento. Todas ellas sonarán en ambos recitales, que son una coproducción con el European Film Philharmonic Institute. «Fimucité no podía dejar pasar la oportunidad de centrar su programación en el maestro», insistió Navarro. «Será un concierto oficial de Morricone, bendecido por su familia. Asistiremos a recorrido extraordinario», concluyó.