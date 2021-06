Los diferentes acentos de la danza

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) arrancó ayer con una jornada llena de las propuestas de Paloma Hurtado y Daniel Morales (en las imágenes, a la izquierda), Carlota Mantecón, Sharon Fridman, DeNada Dance Theatre, Thomas Noone Dance y Sara Cano (a la derecha, que fueron los protagonistas en esta primera cita que continúa hoy con la compañía La Quebrá que, a partir de las 16:00 horas, ofrece en el Teatro Guimerá GET NO. Esta segunda jornada incluirá también las actuaciones de Daniel Morales, Paula Quintana, Daniel Doña, Álvaro Esteban & Lorena Nogal y Leonor Leal. Las entradas y la información sobre los espectáculos están disponibles en www.famtenerife.com. | E.D.