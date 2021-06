Malú ha vuelto. Y lo ha hecho por todo lo alto, cuando su hija Lucía - en quien ha estado completamente volcada desde su nacimiento - está a punto de cumplir un año y cuando acaba de empezar a dar sus primeros pasos. Lo hace con 'Secreto a voces', una canción fresca y emotiva en la que hace gala de su arrolladora voz, que en pocas horas se ha convertido en uno de los temas más descargados en nuestro país y que abre el camino al que pronto se convertirá en su 13º álbum, que llega en su momento de mayor plenitud.

"Secreto a voces es un tema muy especial para mí; un grito a la libertad, a atreverse a ser sin miedo a qué dirán, a vivir sin juzgarte y sin juzgar. Nace de la necesidad de transmitir que pase lo que pase, sintamos lo que sintamos* seamos libres y felices sin hacer, ni hacernos daño" confiesa Malú, feliz por este espectacular regreso a la escena musical.

Y es que, totalmente recuperada de la lesión en la pierna que paralizó su carrera en 2019, Malú vuelve dispuesta a recuperar el trono de 'voz' femenina del pop español, un título ganado a pulso con su impresionante trayectoria, que comenzó siendo una niña de 16 años. Más de dos millones de copias vendidas, 22 discos de Platino, 2 nominaciones a los Grammy Latinos, 5 Premios 40 Principales, el Premio Ondas Mejor Artista del Año, 15 Premios Dial _lo que la convierte en la artista española con más premios_ y la Medalla de Andalucía. Un palmarés al alcance de muy pocos que no ha hecho más que empezar.

Actualmente, Malú está trabajando en su próximo proyecto, un esperadísimo trabajo del que pronto tendremos noticias y del que 'Secreto a voces' es un prometedor adelanto que ha causado verdadero furor entre los incondicionales de la artista.

Este miércoles Malú reaparecía en 'El hormiguero' para presentar este nuevo y vibrante tema y, dejando a un lado el hermetismo que rodea su vida privada, la cantante no tuvo problema en hablar de cómo es su hija Lucía, que en unos días celebrará su primer cumpleaños. Sin poder ocultar que se le cae la 'baba' con su pequeña, la novia de Albert Rivera confesaba que "se me hace mayor" y desvelaba que ya había comenzado a dar sus primeros pasos, por lo que tiene que estar pendiente de su 'seguridad' continuamente.

"Mi casa está forradísima. Lo he puesto todo de papel de burbuja para taparlo todo y tapar las mesas. Mi hermano me dijo que cuando empezara a andar iba a empezar a sufrir porque comienzan a andar antes que a pensar. Y es verdad, ella no se da cuenta de que ese pico de la mesa es el demonio. Ella va directa con su desequilibrio a ese pico". "Así que te pasas todo el día diciendo ay mi niña que está andando, ¡ahh!". "Además le encantan los enchufes y estoy buscando tapones para taparlos todos", revelaba entre risas, completamente desconocida y mostrando su faceta más maternal al confesar que Lucía se parece en eso a ella: "Tiene a quien salir porque yo hacía exactamente lo mismo. Se hereda. De hecho mi madre me dice 'ves'. Qué le vamos a hacer".