Canarias recupera de nuevo el ritmo de trabajo previo a la pandemia. Después de que la llegada del virus paralizara las producciones audiovisuales previstas durante el pasado año, el lento regreso a la normalidad permite ahora que, tanto proyectos locales, como nacionales y extranjeros, pueblen de nuevo Canarias para emplear la variedad de paisajes como plató de cine y atraídos por los incentivos fiscales. El lugar elegido para albergar ayer 1 de junio la grabación de una nueva serie fue La Laguna, sus céntricas calles y sus emblemáticos e históricos edificios.

Poco se sabe del rodaje que tuvo lugar en la Ciudad de los Adelantados ya que las dos productoras que trabajan en este proyecto no desean revelar demasiado de él por el momento. No obstante, Orange Valley Canarias, que es la productora que ofrece el servicio local explicó que se encuentran precisamente en el ecuador del trabajo en Tenerife, que se prologarán durante cinco semanas y durante el cual el equipo realizará un recorrido prácticamente completo por la Isla, valiéndose así de los más variados escenarios para este rodaje. Este proyecto es una serie europea que se grabará a caballo entre su país de origen y Tenerife y que por ahora no tiene previsto su estreno en España.

A lo largo de las dos semanas y media en las que ya se ha desarrollado este rodaje en Tenerife, las grabaciones se han realizado en el Parque Nacional del Teide, en el sur de la Isla y en Santa Cruz de Tenerife, más concretamente en el Auditorio de Tenerife. En La Laguna, el rodaje tuvo lugar en algunos edificios emblemáticos, como la entrada de la parte antigua del Instituto Cabrera Pinto o en el Teatro Leal. La ficción narra las aventuras que vive el protagonista a lo largo de todo el mundo. De este modo, la producción ha elegido Tenerife para realizar parte de su rodaje debido a la variedad de espacios que pueden pasar por diferentes parte del Globo.

De hecho, la historia no aterriza en ningún momento en Canarias pero sus espacios naturales aparecerán en pantalla como si se tratara de otros lugares del mundo. No obstante, la productora de servicio local resalta que también ha sido importante para que esta serie recale en Tenerife la existencia de los incentivos fiscales de los que presume Canarias.

A pesar de ser una producción extranjera, esta grabación cuenta con acento canario. El equipo técnico local lo componen más de 40 personas y cada día de rodaje se salda con la participación de no menos de una veintena de figurantes tinerfeños.