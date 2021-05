La XXX edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más calienta motores para ofrecer en esta ocasión conciertos en las ocho Islas entre el 1 y el 25 de julio. Un total de 59 actuaciones y más de 30 proyectos de dentro y fuera de las fronteras canarias dan forma a uno de los carteles más ambiciosos de la historia del festival. The Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Snarky Puppy o Avisahi Cohen Trio, que protagonizará un momento único con dos conciertos en Tenerife y Gran Canaria junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en colaboración con el Festival de Música de Canarias, son solo algunas de las formaciones que aterrizarán en Canarias para celebrar este cumpleaños en el que los conciertos tendrán lugar en más de una veintena de sedes difererentes.

El cartel de esta especial edición lo completan propuestas tanto clásicas como emergentes entre las que destacan el pianista Fred Hersch; la voz de Liv Warfield; el guitarrista Julian Lage; la riqueza estilística de José James; Brooklyn Funk Essentials; los ritmos latinos de Cimafunk; The Buttshakers; o el mestizaje de Patax. De este modo, veteranos como Jorge Pardo con Carles Benavent y Tino Di Geraldo; y Maria Joao & Carlos Bica Quartet se dan cita en esta nueva edición del festival junto a nuevas caras como Cyrille Aimée, Chico Pinheiro Quartet o The Black Barbies.

El director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más, Miguel Ramírez, recordó que esta XXX edición es una excusa perfecta para que grandes estrellas del género que ya han pasado por las Islas regresen para soplar las velas de la tarta de este año, y a los que se unen un buen número de proyectos canarios, tanto de veteranos como de otros que están empezando. Es el caso de Kike Perdomo Sextet, que no podía faltar en este festival, y que estará acompañado por otros once proyectos con acento canario.

Miguel Ramírez explicó que en esta especial ocasión el festival llegará por primera vez en una misma edición a las ocho Islas puesto que ya había realizado conciertos en todas, pero no en el mismo año. Los conciertos además estrenarán sedes, como es el caso del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) o el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria. El director del festival hizo recuento de lo que supondrá esta nueva edición y puntualizó que en estos 30 años de la cita se batirán records son 59 conciertos con la participación de 33 proyectos musicales, y más de 300 músicos. Un total de 23 sedes acogerán las estas actuaciones en las que participan 28 entidades públicas y 70 empresas de manera directa, lo que generá un mínimo de 400 empleos.

Ramírez hizo hincapié en el cartel del próximo mes de julio «que se va a ver muy pocas veces en el mundo» y que está conformado por un conjunto de conciertos «que superan en cantidad y calidad» al de otras edición del Canarias Jazz & Más. El director del festival recordó, además, que esta fue la primera gran cita que se celebró en Canarias tras el confinamiento el pasado año, por lo que no podían faltar a la cita con el público en este año tan especial.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, afirmó que «este festival es toda una institución de esta tierra» y a lo largo de las últimas tres décadas «ha traído a los mejores artistas del mundo». Es por este dilatado historial que el Gobierno de Canarias ha decidido en esta ocasión convertirse en el principal patrocinador porque «es un emblema de nuestro tejido cultural». Márquez sustuvo que julio arrancará «con un impulso y una recuperación del sector que nos da valor como paraíso cultural, al coincidir también con el Festival de Música de Canarias, con el que se ha establecido también una primera línea de colaboración» y que permite así dar los primeros pasos para la trasformación económica de Canarias, que puede dejar de depender tanto del turismo para comenzar a confiar en el variado sector cultural.

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, resaltó «la importancia de la cultura» en los tiempos actuales y destacó la «aportación que hace este año la Orquesta Sinfónica de Tenerife» para el concierto de Avisahi Cohen Trio. Además, destacó el empeño, tanto del festival como del Cabildo, para desentralizar la cultura y por eso recordó que los conciertos llegarán a todos los rincones de las Islas. En la presentación de esta nueva edición también participaron representantes de algunas de las corporaciones municipales donde se producirán los conciertos. La concejal de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, recordó que el festival es para la capital –que lleva recibiendo estos conciertos desde hace 22 años– «el preludio del verano». El edil lagunero Badel Albelo incidió en que el municipio «crece con el festival» y este año se habilitan nuevos espacios, como el convento de Santo Domingo.