Debut de este grupo londinense, en el exquisito sello Subpop, que reinterpreta el legado de grupos de post-punk tipo The Fall, Magazine o Gang of Four, realizando un ataque a la realidad política de su país sin pelos en la lengua. Destacar, además, títulos del calibre de Press gang o Decorations con un aroma a lo Stooges.

La muerte de Eddie Van Halen el pasado 6 de octubre, ha impulsado a que la banda angelina dedique su próximo trabajo al difunto guitarrista con títulos que plasmen su esencia como The end of the game o Hero. Pero antes, el grupo estadounidense publica este maravilloso decimocuarto álbum que es otro tratado redondo de pop preciosista y melódico.

La cantante de Toronto publica su sexto trabajo con las texturas más delicadas y cristalinas del Bob Dylan de los sesenta. En una atmósfera semiacústica, y grabado en el campo, con el ambiente más bucólico posible, temas del tipo Justice o Purple higway recuperan una tradición folk ya casi perdida.