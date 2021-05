La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias y el Instituto Cultural Rumano en España presentan el largometraje Ivana la terrible, en la III Muestra de Cine Rumano celebrada en Canarias. La cinta se proyectará en versión original subtitulada esta tarde, a las 19:00 horas, en la sede de la Entidad, calle san Agustín, 18, San Cristóbal de La Laguna.

Ivana la terrible, dirigida e interpretada por Ivana Mladenović, es un drama que pronto deriva en comedia. El filme parte de un hecho autobiográfico, una crisis profunda que sufre la propia directora. Tras ese problema de salud, decide pasar el verano al otro lado del Danubio, en Kladovo, su ciudad natal, donde la espera no solo su familia sino también una situación tensa que la dejará al borde de un ataque de nervios.

Nacida en Kladovo, Serbia, en la frontera con Rumanía, en 1984, Ivana Mladenović, después de estudiar Derecho en Belgrado, se graduó en Dirección de Cine en la Escuela Nacional de Cine y Teatro de Bucarest. Ha dirigido los cortometrajes Milky Way, Pizza Love y Afterparty, además del documental Turn Off The Lights, galardonado con el Premio al Mejor Documental en Sarajevo. Su primer largometraje de ficción, Soldiers. A story forn Ferentari, se estrenó en 2017.