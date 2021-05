Sabina Urraca, nacida en el País Vasco y criada en Tenerife, es escritora y editora. Acaba de publicar Soñó con la chica que robaba un caballo con Lengua de trapo. Forma parte de una colección que emula el intento galdosiano de contar capítulos importantes de la historia reciente del país. Urraca ha sido elegida para junto a un grupo de autores que incluyen, entre otros, a Vicente Monroy, Juan Bonilla o Elizabeth Duval.

¿Qué opina de la iniciativa de Lengua de trapo de lanzar estos nuevos Episodios Nacionales?

Me parece muy interesante y osada. Creo que es muy arriesgado, en el sentido más bello de la palabra arriesgado, hacer una revisitación de la idea de los Episodios Nacionales de Galdós, pero trayéndolos a eventos más cercanos al presente, y además encargarle cada uno a un escritor distinto. Obviamente, el proyecto no tendrá la uniformidad de los episodios de Galdós, pero ganará en un puntos de vista, tonos y formas de abordar los eventos que vivimos. Creo que actualmente interesa más una mirada plural y diversa sobre acontecimientos contemporáneos a nosotros.

¿Eligió usted el capítulo histórico del que habla su novela o fue la propuesta de la editorial?

Lengua de trapo me dio a elegir entre varios sucesos de la historia más reciente, e inmediatamente me decidí por el 11 de marzo. Para mí, que tenía 19 años en aquel momento, fue un momento muy importante de toma de conciencia política, de ruptura de una mirada idealista muy adolescente que aún pervivía en mí. Las estrategias del gobierno en aquel momento supusieron un desengaño con la clase política que ha ido creciendo hasta el día de hoy. Pero en aquellos días, recién llegada de Tenerife a Madrid, tan candorosa e inocente, el choque fue inmenso. De pronto sucedía algo ineludible; las bombas habían estallado en la ciudad en la que estaba viviendo, veía el horror y al mismo tiempo veía sin dar crédito el uso maquiavélico que se le estaba dando a ese horror.

¿Estaba usted estudiando en Madrid, como sus protagonistas, cuando sucedieron los atentados del 11-M?

Sí, mis protagonistas son contemporáneas a mí. Siento que de alguna forma exagerada y grotesca, yo podría haber sido cualquiera de esos dos personajes, que la vida podía haberme llevado por caminos similares a los suyos. Por suerte, mi vida ha sido distinta. Pero había un concepto central del que quería hablar, de la dificultad para sentir que formas parte de algo, que sí que recuerdo sentir durante los primeros años en Madrid. Yo venía de La Laguna, una ciudad preciosa, de distancias cortas, con la naturaleza muy próxima, y de pronto Madrid me parecía un lugar espantoso e inabarcable. A mucha gente le sucedía esto en el colegio mayor; había a veces una sensación de vivir allí casi refugiados de ese miedo a la gran urbe. Podría decirse que el libro es una ficción sobre lo que podría haber estado pasando en las otras habitaciones del colegio mayor, en cualquiera de las que no eran la mía. Escribiéndolo, recreando ese ambiente de colegio mayor, me estremecía pensando cuántos desastres, cuántas amistades oscuras, cuántos abusos tenían lugar mientras yo dormía o hablaba con una amiga en mi habitación, no a salvo, pero sí ignorante de todo ello.

La amistad, el amor, la frontera entre la infancia y la madurez... Son algunos de los temas que trata en su novela...

Creo que sobre la amistad y el amor, temas innegables que llenan la novela, planean la necesidad de pertenencia, la abulia adolescente y, por supuesto, la enfermedad mental. También la idea del impostor, en este caso la impostora, y la pregunta de por qué alguien diría que es víctima de algo tan terrible como un atentado cuando no lo es.

Tras la experiencia de guiar a Andrea Abreu en la edición de Panza de Burro, ¿le han vuelto a pedir este tipo de colaboración?

Ahora mismo estoy editando libros de varios autores de cara a su publicación en 2023 y 2024. Mi propósito es seguir editando, con toda la magia que ello implica: buscar, preguntar, pedir manuscritos o encontrar un posible libro en el chispazo de un relato o el ejercicio de clase de alguno de mis alumnos. Y después acompañar en el proceso, bien sea haciendo el seguimiento durante la creación, como sucedió con Andrea, o editando sobre manuscrito ya terminado. Poder dedicar parte de mi tiempo a rastrear y encontrar talentos, escritores que deseo que todo el mundo conozca, me parece un regalo de la vida.

Háblenos un poco de su relación con Canarias y de si el haberse criado en Tenerife ha marcado también su mirada literaria.

Nací en el País Vasco y cuando tenía cinco años nos mudamos a Tenerife. Mi madre es de Tenerife, mi padre vasco. Los primeros años vivíamos en El Socorro, en una casa preciosa sin tele ni teléfono. Creo que esa primera infancia en la naturaleza, absolutamente libre, jugando sola durante horas, ha tenido mucho que ver en lo que ha terminado siendo mi profesión. Allí empecé a leer y a escribir, y también me inventé una editorial. Los libros eran folios plegaditos con dibujos e historias. Y La Laguna, donde nos mudamos más tarde, ha sido y es mi ciudad primigenia, mi lugar de base, donde empecé a ir a talleres de escritura y cine en la antigua escuela Eduardo Westerdahl. Me ha influido mucho vivir en Tenerife, siento mucho arraigo hacia el folklore (mi padre, vasco, ha tocado en varias rondallas) y mucha pasión por todo lo mágico que puebla la isla. No obstante, creo que la característica principal que ha marcado mi escritura ha sido precisamente el ser canaria en Donosti y vasca en Canarias, canaria en Madrid y goda en Tenerife: este «que no te dejen» pertenecer del todo a ningún sitio es un buen camino para vivir permanentemente alerta, un poco incómoda, observándolo todo como si estuvieras de viaje. Y esta feliz incomodidad viajera muchas veces lleva a la curiosidad, a la observación atenta y, por tanto, a la escritura.

¿Nos podría hacer alguna recomendación literaria? Quizás alguno de los libros que se está leyendo ahora mismo.

Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero, es el libro que le regalaría ahora mismo a alguien que quisiese mucho. Es un libro que me ha abierto los ojos a la idea de que el género de terror que incurre en lo fantástico es a veces la única manera de retratar fielmente lo más espantoso de la vida. Ampuero toma historias que podrían ser contadas de forma realista y les inyecta un alucinógeno repleto de horror, vísceras y ectoplasma. Sus cuentos tienen una estructura tan medida que a veces siento que podrían cantarlos a gritos con mis amigas en un cementerio.