La cantante Lourdes Hernández, conocida como Russian Red, concluye este viernes en Madrid el rodaje de su primer largometraje como actriz protagonista, 'Ramona', dirigido por Andrea Bagney y acompañada en el reparto por Francesco Carril y Bruno Lastra.

El rodaje, que arrancó el pasado 29 de abril y finaliza hoy, está producido por Sergio Uguet y Tortilla Films. Es un filme independiente rodado en 16 milímetros, según informaciones de la cantante y los productores en redes sociales.

Russian Red tuvo su primera experiencia como actriz hace seis años como protagonista de 'El beso', un cortometraje romántico escrito y dirigido por David Priego. En esa época acababa de publicar el que es su último álbum con canciones originales hasta la fecha, 'Agente Cooper' (2014), aunque en 2017 lanzó uno de versiones, 'Karaok'.

La autora del exitoso 'I love your glasses' (2008) lleva años instalada en Los Ángeles, donde gestiona un espacio de eventos junto a su marido y en el último año ha publicado un libro de fotografías y poemas llamado 'These words leaving my body'.