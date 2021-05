Miki Núñez es una de esas jóvenes promesas de la música que saltó a la palestra de la mano del programa televisivo Operación Triunfo (OT). Es, hasta esta misma semana, el último representante eurovisivo del país antes de que se desatara la pandemia sanitaria que impidió que se celebrara en 2020. La vida para un talento nacido de los engranajes televisivos pasa muy rápido y, pese a su juventud, Núñez acaba de lanzar el que es – tras Amuza– su segundo trabajo discográfico, Iceberg.

Este joven de apenas 26 años y eterna sonrisa, se ha colado en las emisoras de radio del país con su última canción. Se llama Sin noticias de Gurb y está compuesto por el intérprete y David Otero. La producción corre a cargo de la experiencia de Paco Salazar, uno de esos profesionales anónimos que a menudo se cuela detrás de los grandes éxitos musicales del país. «La verdad es que reconozco que estoy un poco alucinado. Después de OT, de Eurovisión y de sacar un disco, el segundo disco es como lo más complicado de todos según dicen siempre. Y la verdad es que se ha quedado muchísima gente a escuchar estos temas. Es un poco loco por los premios que me han dado últimamente», reconoció. El pasado mes de abril, recogió de manos de Andreu Buenafuente las certificaciones de platino por las ventas de La Venda y Celébrate y otra de oro por las de Escriurem y Me vale. Estas distinciones, que avalan el éxito del joven cantante, se unen a los premios Odeon y a las nominaciones en los premios de Los 40 Principales. «Al fin y al cabo son premios y para mí no tienen más importancia que conseguir la gente me escuche. Ciertamente sí que son un reflejo de todo. Estoy muy feliz pese a la situación que estamos viviendo, muy contento», añadió.

Este nuevo tema está basado en una historia muy personal y que tiene directamente que ver con el libro que publicó Eduardo Mendoza en 1991: Sin noticias de Gurb (Seix Barral). Originalmente salió por entregas en el periódico El País y ha sido traducida, entre otros, al inglés, francés, alemán, italiano, coreano, danés y al polaco. «Cuando era adolescente, con 14 o 16 años, mis padres me obligaron a leerme Sin noticias de Gurb porque es su libro preferido», recordó. La madre de Miki es profesora de castellano y ella, que es una lectora empedernida, coincidió con el padre del arista en que era un libro que a su hijo le iba a aportar mucho. Y no se equivocaron. «Me lo hicieron leer y me encantó», reconoce. Esa novela, que narra las aventuras de dos extraterrestres llegados a la tierra justo cuando Barcelona se prepara para sus míticas Olimpiadas de 1992, se convirtió de repente en el libro favorito del cantante. Con los años, la casualidad hizo que se sentara a escribir con David Otero, el que fuera componente del Canto del Loco. «Estábamos preparando el disco de Iceberg y le propuse escribir algo sobre ficción», recordó. «Me preguntó cuál era mi libro preferido y cuando le dije que era Sin noticias de Gurb, resulta que era también el suyo».

Esa coincidencia lo puso todo más fácil. «Fue muy sencillo. Nos pusimos a escribir en seguida. Es cierto que se nos olvidaron muchas cosas, está adaptado a la actualidad pero la esencia del libro sigue estando ahí», recordó.

La experiencia se completó con la grabación de un videoclip muy especial en el que Núñez se pone en la piel de Gurb, el extraterrestre que se siente un poco perdido conforme va descubriendo las raras costumbres humanas. Rodar una producción de este tipo en tiempos del Covid-19 es, dijo, harina de otro costal. «Tuvimos que grabar muy pronto, hacer muchos test y sacar muchos permisos, pero salió guay y hay que adaptarse a esto que estamos viviendo», reconoció.

El artista se siente afortunado porque ha conseguido que su hobby –eso que haría en su tiempo libre si tuviera que dedicarse a otra cosa– se haya convertido en su trabajo. Además, ya tiene varias fechas cerradas para una decena de conciertos hasta el próximo mes de agosto. Por el momento, todas esas citas tendrán lugar en Cataluña. Núñez, sin embargo, no descarta nada. «Los promotores no se atreven a contratar a grupos de otras comunidades por el tema del Covid-19 pero hay ideas y no solo serán en la Península. Hay cosas y por supuesto que pasaremos por Canarias», concluyó.