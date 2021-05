La jurista y doctora en Derecho, Purificación Pujol (Barcelona, 1960) llega hoy a Tenerife para participar en una de las actividades de las jornadas La literatura es femenina. Autora de numerosos artículos y libros afronta ahora la escritura de su primera novela de ficción. Hablará sobre su proceso creativo junto a la también autora Dulce Xerach, para la que tan solo puede mostrar admiración por su trabajo de escritura.

La jurista y doctora en Derecho, Purificación Pujol (Barcelona, 1960) llega a Tenerife para participar en una de las actividades de las jornadas La literatura es femenina. Autora de numerosos artículos y libros afronta ahora la escritura de su primera novela de ficción. Hablará sobre su proceso creativo junto a la también autora Dulce Xerach, para la que tan solo puede mostrar admiración por su trabajo de escritura.

Visita Tenerife para ofrecer una charla sobre creación literaria mientras se enfrente a la publicación de su primera novela. ¿Cómo está siendo el proceso de creación?

Escribo desde hace unos 30 años. Primero escribí artículos científicos, luego hice mi tesis doctoral y ahora ya puedo decir que tengo más de una docena de libros publicados. De hecho, me han llegado a decir que soy la autora jurídica que más libros ha vendido de todos los tiempos. No me considero una buena autora desde el punto de vista científico pero sí creo que soy muy práctica, por lo que mis libros hasta ahora han sido valorados por las personas que se acercan a ellos con ganas de aprender sobre derecho y jurisprudencia, y por eso vendo lo que vendo. Pero llegó un momento en el que lo que me apetecía era evadirme cuando escribía y por eso he empezado a dar forma a mi primera novela. Al igual que hay gente que ve cine, escucha música o bebe una copa de vino, yo he empezado en el mundo de la literatura. Me parece muy interesante poder disponer de los personajes como me plazca porque me considero una persona muy mandona y poder coger un personaje y hacer lo que quiera con él me hace disfrutar mucho. Y me estoy dando cuenta de que hay una diferencia abismal entre lo que hacía antes y lo que hago ahora. Cuando escribo ensayos no vacilo pero con la ficción puedo poner a bailar el bolígrafo y eso me hace tener dudas en cada frase.

¿Será entonces la primera de muchas novelas?

Estoy segura de que lo será. Ahora mi trabajo me permite abordar estos proyectos porque disfruto de los fines de semana y cuando era jueza eso no lo tenía.

¿Nos puede adelantar algo de esa novela?

He armado esta novela más como un guion que como un libro porque soy una persona muy aficionada a las series y me parece que cuando escribo escenifico la acción como si fuera una película, hasta con su música. La mitad de esta historia tiene lugar en Barcelona y la otra mitad en Menorca. La protagonista es una mujer valiente que antepone sus principios a la realidad de una sociedad cobarde o sumisa. Puede parecer una asesina vengativa durante la novela pero creo que podremos ver de ella dos versiones. La historia comienza con la muerte del hermano de la protagonista, Berta, que le confía un secreto que trastoca su vida. Berta es funcionaria del juzgado donde se aplica la ley de vagos y maleantes, una ley de la que ya pocos han oído hablar, así que poder rescatarla me ha parecido muy bonito. En el libro hay aventura, romance y es muy divertida. Además, al igual que yo, es una novela muy directa, en cada capítulo pasa algo excitante y he disfrutado mucho escribiéndola, así que me siento muy recompensada por haberla podido terminar.

La protagonista de esta historia es una funcionaria vinculada a la justicia. ¿Es más fácil escribir de lo que se conoce, ya sea ensayo o ficción?

Tras 18 años trabajando en juzgados conozco tan profundamente lo que allí que para mí es más fácil contar historias que ocurren en ese ambiente. A mí me admira profundamente por ejemplo la capacidad de Dulce Xerach de documentación y conocimiento, tan necesarias para sus novelas. Es admirable lo que hace. Aún ambientando mi novela en los juzgados, he tenido que documentarme durante cuatro años. Y a la hora de escribir, me cuesta mucho avanzar porque dudo en cada palabra.

Y tras tantos años de experiencia, ¿se animaría a escribir una novela con una jueza como protagonista?

No me apetece nada porque además pondría demasiado de mí misma en ella.

¿No guarda buenos recuerdos de aquella época?

No tiene que ver con eso. La administración de justicia ha cambiado mucho desde que yo empecé. Tecnológicamente ha ido a mejor, porque cuando empecé como jueza yo escribía las sentencias a mano y luego tenía que entregarlas para que las pasaran por hojas de calco y se emitieran. Por último, las pasaba en un pen drive y todo era mucho más fácil. Desde el punto de vista humano sí que ha empeorado, no solo porque ha empeorado la justicia sino porque ha empeorado la humanidad. Mantenemos menos contacto con nuestros vecinos, aunque creo que la pandemia ha ayudado a volvernos un poco más humanos. Nuestra dinámica nos iba distanciando de nuestra familia pero hay que estar menos pendiente de lo material, eso es lo que debemos hacer.

¿Qué la parece la propuesta de La literatura es femenina?

La iniciativa me parece fantástica porque es necesario ofrecer una visión completa de esas grandes escritoras que han sido también las grandes olvidadas: Clara Campoamor, Carmen de Burgos o Emilia Pardo Bazán, de la que además se acaba de cumplir el centenario de su muerte. Precisamente de esta última se ha publicado hace poco La gota de sangre, la única novela policíaca de esta autora, lo que demuestra que fue una pionera en ese género. Así que me parecen muy importunas unas jornadas como estas que permiten dar voz a todas esas escritoras que han estado olvidadas. Pardo Bazán decía que si se hubiera llamado Emilio hubiera tenido su sillón en la Real Academia Española, y qué razón tenía.