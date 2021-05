Uno de los mayores expertos españoles en la Ilustración y exprofesor de la Universidad de Harvard, José Cebrián, se encuentra en Tenerife para colaborar con el grupo de investigación LeXhis (Lexicografía e Historia) de la Universidad de La Laguna, en la edición de las obras completas del polígrafo canario José de Viera y Clavijo.

Esta estancia de investigación, que se prolongará hasta finales de mayo, está financiada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, según explica el director de la cátedra, Rafael Padrón Fernández, en un comunicado de la ULL.

Su objetivo es poder avanzar en la edición crítica de las obras del autor canario y conseguir, al mismo tiempo, su proyección nacional e internacional, algo para lo que resulta indispensable sacar del contexto isleño.

"La obra de Viera y Clavijo es muy dispersa y aborda muchos temas distintos, por lo que requiere no solo de la diversificación de los investigadores de la ULL, sino de colaboraciones expertas como la del profesor Cebrián, gran estudioso y conocedor de su obra", apunta Padrón, quien considera primordial, además, la "interacción e implicación" de las instituciones canarias para culminar este proyecto, ya que el autor canario es un "referente ineludible de la identidad cultural del archipiélago".

Una de las obras en las que ha estado trabajando durante los últimos años este experto, Las bodas de las plantas, se prevé que sea publicada a finales de año por Ediciones Idea, y es uno de los asuntos que abordará durante su estancia en la isla, en la que además de hacer una puesta en común sobre aspectos concernientes a la edición, impartirá dos seminarios al alumnado del Grado de Estudios Francófonos Aplicados sobre la Ilustración en Francia y España.

La vinculación de Cebrián con la figura de Viera y Clavijo se remonta a la década de los 90, cuando desarrollaba un proyecto de investigación sobre la Ilustración en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"A mí lo que me ha interesado siempre es incardinar el pensamiento de Viera y Clavijo en el pensamiento europeo y, sobre todo, en el francés porque no se le puede estudiar si no es dentro de la cultura y la literatura francesa, desde un punto de vista global, algo que ya han señalado filólogos como Cioranescu", explica.

Desde esa época y su posterior etapa como profesor en Harvard, donde desarrolló un proyecto sobre la relación del canario con la aerostación ?la universidad norteamericana posee la mejor colección de obras de las primeras elevaciones de globos aerostáticos?, Cebrián ha seguido profundizando en la trayectoria del que considera uno de los grandes olvidados del siglo XVIII, "una figura capital de la lustración española que tuvo una relación muy importante con Europa, y a la que hay que dar su dimensión".

El investigador destaca que aunque la figura de Viera y Clavijo ha estado demasiado restringida al ámbito local, era un buen conocedor de Europa, tal y como demuestran los datos que está arrojando su última investigación, en la que aborda la estancia del erudito canario en Viena, ciudad donde se relacionó con la clase intelectual, política y artística de la época.

Mientras estos aspectos centran la primera parte de su actual proyecto, la segunda cambia la perspectiva y ahonda en su visión y relación con la capital austriaca, ya desde España, a través de las cartas que recibía de sus amistades vienesas y de las noticias que leía en los periódicos que llegaban a Canarias.

"Es el Viera en presencia y en ausencia. Se conserva un epistolario incompleto en el que hay que seguir investigando, ya que su obra está muy dispersa", comenta Cebrián.

Se trata de una investigación ardua y complicada en la que es fundamental consultar todos los archivos existentes, tanto los depositados en la ULL, como los existentes en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en la Biblioteca municipal de Santa Cruz y en el Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria).

Hay que tener en cuenta que muchas de las obras de Viera y Clavijo no están editadas, ni si quiera digitalizadas, y la única forma de acceder a ellas es consultando los pocos manuscritos que aún se conservan.

José Cebrián, que mantiene una vinculación con la Universidad de La Laguna desde hace más de dos décadas, es doctor en Filología por la Universidad de Sevilla.

Fue profesor del Departamento de Lenguas Románicas y Literaturas de la Universidad de Harvard y del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara (México).