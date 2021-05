¿De dónde surge su relación con el CIIF Market?

Participé hace unos años en el CIIF Market para hablar de cómo armamos las producciones en Atresmedia Cine y sobre todo para animar a la gente y quitarles el miedo de presentar un proyecto ante una gran empresa como la nuestra. Me pareció muy interesante todo lo que encontré allí porque es una gran oportunidad para la gente que presenta los proyectos, pero también lo es para nosotros porque creo que hay mucho talento suelto que a veces no se atreve a llegar a nosotros, o que nosotros no sabemos llegar a él porque transitamos por caminos diferentes. Así que todo esto me resulta tremendamente interesante. Repetí este año en el festival porque me lo paso muy bien y también para buscar talento. Este año ha sido una pasada porque se han presentado libros para examinar sus posibles adaptaciones cinematográficas.

¿Se congregó entonces mucho talento en Tenerife durante esa cita?

Hubo cosas muy chulas. Algunas, por la línea editorial que llevamos en Atresmedia, no saldrán pero eso no quiere decir que sea un mal proyecto, simplemente que en Antena 3 no encajan. No es que nosotros tengamos una línea muy definida pero en determinados momentos buscamos algo específico. No obstante, citas como CIIF Market nos sirven para buscar directores noveles o guionistas, más allá de las historias. Hay proyectos maravillosos que a lo mejor son documentales y eso a nosotros nos cuesta más encajarlo pero los pasamos a otros compañeros. Han salido cosas muy interesantes y todas las reuniones que he tenido este año me han parecido increíbles.

¿Estamos entonces ante un buen momento para la creación de historias?

Debemos partir de la base que nos encontramos ante un país que es generador de un gran talento. Sacar un proyecto adelante es difícil y el dinero es el que es, pero afortunadamente ahora para todos hay muchas plataformas para las que vender ideas. Y esto lo digo aunque suponga tirar piedras sobre mi propio tejado. Así que hay muchas vías para los proyectos y no nos caben en las manos. Anualmente nosotros tenemos el presupuesto que tenemos; parece una obligación pero para mí es una gozada. Hacemos una media de ocho o diez películas al año pero no podemos entrar en todo. Actualmente la crisis está en las salas de cine y es una pena pero con la pandemia la gente se ha acostumbrado a ver cine en su salón y nos va a costar volver a las salas, pero creo que si nosotros ofrecemos cosas chulas, la gente querrá volver. Desgraciadamente ha habido un gran retraso en el estreno de muchas películas, por lo que ahora se producirá un apelotonamiento de todas esas cintas que se han quedado paradas durante este año. Así que creo que los cines volverán a funcionar, aunque de diferente manera. Pero la gente tiene ganas de volver al cine y de disfrutar de la cultura.

¿Y cómo afronta Atresmedia ese cambio de paradigma, de las salas de cine al sofá de casa?

Atresmedia Cine ya llega a los sofás desde hace tiempo porque la vida de nuestras películas no muere en los cines. Nosotros financiamos las películas no solo con contratos de coproducción sino con contratos de derechos que compramos para emitir en nuestra televisión en abierto y antes de eso también en televisiones de pago. Esa primera ventana de cuatro meses que había antes en los cines se reducirá ahora probablemente a dos, como mucho, y entrarán antes las ventanas del sofá. A mí hay películas que me gusta ver en los cines porque el ritual me encanta. Pero sí que entramos en esa rueda de que después del cine se emita en las plataformas. Nosotros ya contamos con Atresplayer, que ahora mismo solo ofrece series y programas pero creo que en algún momento también se abrirá al cine.

Usted ha comentado que Palmeras en la nieve es una de las películas favoritas en las que ha tenido la oportunidad de trabajar y curiosamente se rodó en Canarias. ¿Qué tienen las Islas que llaman tanto la atención últimamente de grandes superproducciones?

Nos encanta Canarias porque tiene un clima fantástico y paisajes variados. Hace poco he visto Hierro y en esa serie el paisaje tiene vida propia. Es maravilloso rodar aquí. Y una parte importante son los incentivos fiscales, gracias a los que por supuesto merece la pena venir. Las películas son muy caras y Canarias nos da una oportunidad increíble, y además en cualquier época del año. En la Península concentramos los rodajes en el verano por las horas de luz y el clima. Siempre destaco Palmeras en la nieve porque fue la primera película que rodé en Canarias y con incentivos fiscales. Me acuerdo que entré en el poblado que construimos y me puse a llorar de la emoción porque fue un trabajo precioso.

¿Desciende la producción de películas en esta época tan complicada para el sector?

El verano pasado rodamos cinco películas, así que no hemos bajado la cantidad. En ese momento yo estuve rodando dos películas a la vez, en Ribeira Sacra y en Madrid. Afortunadamente no hemos parado, trabajamos con mucho miedo y cuidado, con presupuestos más elevados porque hay que proteger a los equipos, pero estamos demostrando que se puede.

¿Qué historias busca Atresmedia Cine ahora mismo para sus películas?

En realidad no buscamos nada. Estamos preparando dos películas de aventura, tres comedias, películas de terror... Lo que gusta a todo el mundo es un concepto chulo y que se pueda explotar y arrastre a la gente a las salas de cine. Así que no buscamos nada. Leemos muchos libros para obtener ideas. En noviembre estrenamos una película que se llama Por los pelos y va sobre un grupo de amigos que se va a Turquía a injertarse pelo. Es una idea sencilla pero que da para una película.

¿Vendrá en breve a Canarias para trabajar en algún rodaje?

Yo no pero Atresmedia sí está preparando un rodaje en las Islas. Volveremos con Dani de la Orden a grabar una película en breve.