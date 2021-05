Ludwig van Beethoven nació hace 251 años en Alemania pero sus creaciones siguen vigentes. La música que creó este genio sigue sonando por escenarios de todo el planeta y sus notas, inmortales, siguen conquistando a grandes y pequeños.

La Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife acogió este sábado el tercero de los conciertos didácticos organizados por la Sinfónica de Tenerife basados en las composiciones de este genio de la música. Las butacas se llenaron de familias dispuestas a aprender un poco más sobre la cultura y pasar una mañana de sábado diferente.

Bajo el título Beethoven y otros héroes, el recital arrancó puntualmente a las 12:00 horas del mediodía con todas las entradas agotadas desde hace varias jornadas. La maestra Irene Gómez Calado se puso al frente de la formación dependiente del Cabildo de Tenerife y Ana Hernández Sanchiz fue la encargada de guiar a todos los asistentes por un programa dedicado a figuras heroicas que, de una u otra manera, se sacrificaron por un bien superior.

De esta forma, la intervención de Hernández Sanchiz no solo consiguió que los asistentes entendieran mejor el origen y características de cada una de las piezas sino que acercó la figura de Beethoven al público infantil. Para presentar al público uno de los mayores dramas que tuvo que afrontar el compositor alemán –su sordera– el recital comenzó en silencio. Los músicos y la directora recrearon los movimientos del arranque del concierto sin que sonara en la sala ni una sola nota. «Esto es lo que oyó Beethoven en muchos de sus estrenos: no podía escuchar nada salvo el silencio», explicó la narradora. No obstante, la música siempre siguió viva en la cabeza de este genio. «Le perseguía sin descanso», añadió.

Asimismo, esta actividad didáctica también sirvió para descartar algunos de los clichés que rodean la vida del que está considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música: su carácter huraño. «No era así, su actitud venía marcada por su sordera. No quería que nadie se enterada de su padecimiento y eso le llevó a aislarse del mundo. Era un hombre bueno y generoso», aclaró Hernández Sanchiz.

Programa

La actividad familiar de ayer, que se integra en el compromiso que tiene el Cabildo de Tenerife por ofrecer música de primer nivel que esté al alcance de toda la sociedad, sirvió para dar a conocer las oberturas Coriolano, Egmont y Leonora nº3. El primero fue un general romano que se rebeló contra la tiranía del imperio y formó su propio ejército, el segundo un héroe holandés que luchó por la liberación de su pueblo de manos de los españoles y la tercera es la protagonista de la única ópera que compuso Beethoven, Fidelio. En ella, una mujer se disfraza de hombre para liberar a su esposo Florestán de la garras del malvado noble Pizarro. «Beethoven siempre buscaba personajes heroicos. Al igual que los héroes que conocemos hoy en día, como Spiderman o Wonder Woman, todos ellos luchan por los mejores valores del ser humano. Eran rebeldes y tiernos, como el propio Beethoven», aclaró la narradora.

El recital concluyó, como no podía ser de otra forma, con la Heroica, la tercera de las maravillosas nueve sinfonías que compuso el artista. Con cuatro movimientos, es un ejemplo perfecto de la forma en la que creaba el genio alemán y su uso de elementos como el silencio, la repetición y la transformación. Además, en algunos momentos la sala se estremeció con el sonido de la voz del propio Beethoven gracias a algunos de los textos y reflexiones que dejó escritos.

Durante toda la pasada semana, unas 250 personas tuvieron también la oportunidad de disfrutar de esta interpretación durante las dos sesiones didácticas que se programaron el jueves 13 y el viernes 14 de mayo.

En concreto, asistieron invitados los alumnos de secundaria de los institutos Teobaldo Power, Benito Pérez Armas y El Sobradillo, de Santa Cruz de Tenerife. A ellos se sumaron asimismo colectivos como el de Orobal (Arona), el Centro Probosco (La Orotava), San Juan de Dios (Santa Cruz), la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo Apanate (La Laguna), Asociación Asperger Islas Canarias Aspercan (La Laguna) y Fundación Tutelar Sonsoles Soriano (Santa Cruz).