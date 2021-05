Recuerda a la perfección la última vez que visitó Tenerife: en enero del año pasado, cuando llegó al Teatro de El Sauzal con El mago, de Juan Mayorga. El viernes 14 y el sábado 15 de mayo María Galiana (Sevilla, 1935) regresa a la Isla que tan bien conoce con El abrazo, del que se podrá disfrutar durante el fin de semana en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. «Estoy encantada de poder volver porque tengo lazos afectivos con Canarias», afirma la actriz quien precisamente inicia en Tenerife la gira de esta adaptación de Magüi Mira. «A ver si la cosa se va entonando», reclama la intérprete, quien no pierde el ritmo tras el parón que supuso para las artes la pandemia.

Con una carrera tan dilatada como la suya, ¿qué tal llevó el parón que supuso el confinamiento de hace un año?

Pasé el confinamiento en mi casa de Sevilla y no me costó demasiado trabajo porque soy una persona muy tranquila e independiente y no me aburro estando sola. Así que estuve muy a gusto, aunque también creo que el trabajo siempre es importante. Así que en cuanto he podido he vuelto a la interpretación. Por eso estuve encantada cuando en septiembre del año pasado empezamos a grabar la nueva temporada de Cuéntame, con la que seguí hasta marzo, cuando empalmé con esta obra de teatro. Yo estoy feliz porque estoy trabajando otra vez.

Habla de que es usted una mujer independiente, algo que coincide con el personaje al que interpreta en El abrazo, Rosa, a quien se describe como una mujer libre y solitaria.

Sobre todo una mujer libre, sí. Es verdad que mi personaje incluso lo dice en un momento de la obra: ‘Yo he sido siempre una mujer libre, algo de lo que estoy muy orgullosa’. Y yo me identifico muchísimo con ese personaje porque me viene francamente bien. Pero eso no quiere decir que no estaría yo muy feliz de interpretar también a otros personajes muy distintos a mí. Por supuesto que me encantaría, pero bueno, con este papel en particular estoy muy feliz ahora mismo.

¿Y cómo afronta las nuevas funciones de esta gira ahora que tanto los equipos como el público deben afrontar un protocolo sanitario más tedioso?

El protocolo es un poco antipático, sobre todo para el público, al que no se le deja permanecer en el vestíbulo de los teatros y porque los aforos son más reducidos, pero la gente se está portando muy bien porque sigue apoyando la cultura, sigue acudiendo a todo tipo de espectáculos y a actividades culturales , y está dispuesta a colaborar. Todo eso se nota y se agradece una barbaridad.

Usted va a llenar de envidia a los espectadores con el abrazo de esta obra de teatro que ya muchos no se pueden dar.

Totalmente. Hay dos abrazos en la función, uno que protagonizamos Juan Meseguer y yo y otro entre Jean Cruz y yo. Con ambos la gente me comenta mucho. Ana Duato fue a verme a una de las funciones y me dijo que le había puesto los dientes largos con ese abrazo porque ella es muy cariñosa y siempre está deseando darnos besos y abrazos a los compañeros cuando estamos rodando Cuéntame. Pero qué le vamos a hacer, la función es así.

Dice usted que se lo pasa muy bien haciendo esta obra. ¿Qué tiene El abrazo para que se divierta tanto sobre el escenario?

En primer lugar digo eso porque me gusta muchísimo actuar y el hecho de salir al escenario es para mí una satisfacción muy grande. En segundo lugar, porque se trata de una función corta, que dura poco más de una hora, pero que se hace aún más corta, tanto para nosotros como para el público porque es una historia muy dinámica que no decae en ningún momento. No hay baches en ningún momento y la gente siempre está pendiente de lo que va a pasar. Los tres actores del reparto nos llevamos perfectamente y nos entendemos muy bien. Es muy importante que disfrutemos haciendo la función, y eso se nota. A mí se me hace cortísima la obra y lo mismo me han dicho mis otros dos compañeros. Es muy importante pasarlo bien mientras trabajamos.

Sigue combinando la televisión con el teatro. Y menuda temporada de Cuéntame tienen preparada con esos saltos de la historia al presente.

Eso ha sido una concesión de los guionistas para adaptarnos a las circunstancias que está viviendo el público, pero será solo por esta temporada. Ahora hay que ver cómo salimos de eso. Gracias a Dios tenemos un público muy fiel que está siempre dispuesto a vernos, a tener con nosotros una relación de amistad, de afecto y de buena compañía. El público está siempre pendiente de nosotros y nos sigue, por eso tenemos que dar las gracias.