Filmoteca Canaria finaliza el ciclo de Cine Checo Actual con la proyección de The play, una película de 2019 rodada en este país centroeuropeo por el director chileno Alejandro Fernández Almendras. Se trata de curioso filme premiado en diferentes festivales que constituye un homenaje el cine clásico, en un formato intencionalmente anticuado, que se podrá ver en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

De otra parte, el próximo ciclo programado para los meses de junio y julio lleva por título Rizoma, diez años descubriendo talentos, en homenaje a la labor que realiza el Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada.

La última película del ciclo checo se proyectará mañana en el Espacio La Granja; el próximo martes 18 en el Teatro Guiniguada, y el 27 de mayo en la Casa de los Coroneles, en Fuerteventura. Las entradas pueden retirarse en las plataformas webs de estos tres espacios dependientes del Gobierno de Canarias.

The play es un drama romántico rodado en blanco y negro en la República Checa que narra temas universales que traspasan toda nacionalidad, como las relaciones amorosas y las dificultades de un artista para hacer entender su obra. Su director es un destacado cineasta y escritor chileno, conocido películas como Huacho, Sentados frente al fuego, Matar a un hombre y Aquí no ha pasado nada. Según la crítica, en The play, su última película, “es admirable cómo Fernández Almendras ha logrado un clima de total empatía con el espíritu del cine checo, tanto en la notable fotografía de Inti Briones como en el tema, su tratamiento y su desarrollo”.

En la cinta, el mundo de un joven director de teatro de un pueblecito de Chequia se desmorona después de que decida realizar su sueño de adaptar Fedra, de Eurípides. Durante los ensayos pierde los dos intérpretes principales y la administración amenaza con cortarle la subvención debido al contenido político de la obra. Cuando establece una relación con una actriz, pone en riesgo su matrimonio, y poco después es abandonado por las dos mujeres.