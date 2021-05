Ha podido al fin venir a las Islas con su novela: Lo que no sabías. Ha pasado más de un año desde que la publicó.

De hecho estoy ya en Canarias. Estoy en La Palma porque he venido hasta el Archipiélago porque estoy documentándome para una próxima novela. Estoy escribiéndola desde hace tiempo pero necesitaba documentarme sobre algunos temas en La Palma y en Santa Cruz de Tenerife. He venido para unos días tan pronto pude. De paso presento también la novela, claro. Se publicó justo en el momento del estado de alarma y también voy a dar para dar una charla con la Asociación de Empresarios APD. Será también mañana en el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife.

¿Y nos puede dar alguna pista sobre esta investigación y de hacia dónde se dirige con esa futura segunda novela?

Sí que puedo. Creo que Canarias y Galicia siempre han sido pueblos de gente aventurera, por decirlo de algún modo. Son lugares con gente muy inquieta y curiosa. Siempre hemos vivido de cara al mar y por eso hay muchos puntos de conexión entre gallegos y canarios. Yo misma soy una conexión: nací en Santa Cruz de Tenerife y vivo en Galicia. Me apetecía investigar en esta relación que nos ha hermanado de alguna manera, también está muy presente en la novela que presento mañana en Tenerife el tema del mar y el tema de la migración. Son todos elementos que nos unen. Estoy justo investigando en estos temas.

Lo que no sabías se publicó justo el 14 de marzo de 2020, día en el que se declaró el estado de alarma en todo el país por la pandemia del Covid-19. Fue casi como una premonición.

Sí, justo ese día. Fue el peor momento y un libro tiene muchos años de trabajo detrás entre que lo escribes, lo documentas y consigues publicarlo. Justo el mismo día en el que se declaró el estado de alarma fue cuando tenía que estar ya en las librerías. Con lo cual no llegó a todos los destinos ni se hicieron todas las presentaciones que estaban contempladas. Es mi segundo libro pero realmente es mi primera novela, se publicó en castellano y en gallego.

¿Cómo fue entonces el periplo de un libro que salió a la calle el día en el que cambió la historia del país? ¿Consiguió llegar a los lectores?

Creo que mi libro anticipaba todo esto. De hecho, como dices, se titula Lo que no sabías. Lo que no sabíamos era precisamente con lo que nos íbamos a enfrentar a todo esto. El título fue de lo más acertado pero lo que quizás tampoco sabíamos es que de algún modo esta pandemia iba a servir también para acercarnos con más tiempo a la cultura y que eso se convertiría en una manera de conectar con las personas. En esos momentos en los que estábamos todos encerrados y las familias aisladas buscábamos esa necesidad de conectar con la sociedad y la cultura. Creo que los libros ayudaron muchísimo a esto y propiciaron la reflexión. He tenido suerte porque mi libro estuvo presente y llegó a varias librerías. Hay que reconocer que los libreros trabajaron muy duramente en esos momentos porque hicieron muchas entregas de libros a domicilio. Fue muy duro para ellos pero nos mantuvieron a todos conectados a través de la cultura. Por fortuna, mi libro viajó mucho y muy bien para el momento en el que salió, tuvo una salida muy innovadora y bastante lectores. Circuló muy bien.

Ya metidos en faena, mañana se presenta en Canarias. ¿Qué se encontrarán los lectores de las Islas en esa novela?

Es una historia de una familia gallega relacionada con el mar, con la emigración y con una voz muy importante que es la voz de una mujer que desde una posición feminista también reivindica su papel en la sociedad. Además, en una sociedad como fue la gallega. Nos remontamos a los años cincuenta y así pudo haber sido también la sociedad canaria en esos momentos en los que no ocupábamos el lugar que por justicia nos corresponde. Invita también a la reflexión de si realmente estamos posicionadas ya en ese lugar, en nuestro destino propio, y en si podemos realmente alcanzar nuestras pasiones y las cosas que nos proponemos o si todavía lastramos situaciones que nos perjudican. También plantea, por otra parte, las relaciones familiares y la importancia de no ocultar los sentimientos y no tapar las historias. Habla de hacer partícipes partícipes de todo lo que vamos construyendo en familia generación tras generación. Muchas veces escondemos cosas, guardamos secretos o misterios que hacen que tomemos decisiones equivocadas.

Estará acompañada de Matías Fonte- Padilla...

Sí y la verdad es que no lo conocía pero ha sido un descubrimiento. Es un emprendedor y un escritor y por eso siento mucha afinidad hacia él.

Si está investigando en las Islas, es de esperar que haya más visitas en breve a Canarias. ¿Cierto?

Efectivamente. Aunque solo viví mis cuatro primeros años en Canarias, estoy muy conectada con las Islas a través de la gente. Cuando estudié en Madrid conocí a muchos canarios y siempre he mantenido un vínculo de afecto y una unión cultural. Todos estos proyectos sirven para continuar con esta conexión con la que también es mi tierra. Así la considero yo.