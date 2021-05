Las piezas de 104 ilustradoras canarias y del ámbito de la Macaronesia cuelgan, desde este jueves, en la sala de exposiciones situada en la Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Canarias. La muestra permanecerá abierta en las instalaciones de la céntrica calle Teobaldo Power durante todo el mes de mayo para viajar luego hasta el Club La Provincia, en la vecina isla de Gran Canaria.

Se trata de la exposición Ilustradoras & Ilustradas y podrá ser visitada de forma gratuita hasta el próximo 27 de mayo en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas. Los sábados también permanecerá abierta entre las 10:00 y las 14:00 horas. En su organización, impulsada desde la Diputación del Común, han colaborado la Fundación Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Está incluido en el Proyecto Demos y cofinanciado con fondos Feder en el marco del Programa Interreg.

La muestra incluye la obra de Acuerdaloca, Patricia H. Albín, Silvia Álvarez, Aquaxtic, Inés Arias, Arissou, Aru Owls, Ana Teresa, Baby Otako, Alexandra Baptista, Chloé Beny, Yerimay Bethencourt, Alicia Borges, Briku, Burbuja Marina, Yara Burkhalter, Noelia Cabo, Alba Cabrera, Chewy Candiyh, Tania Coello, Yanira Coello, Crisol Crowling, Cyn Pics, Day is my flower, Nat de la Croix, Adassa Delacruz, Noelia Delgado, Filomena De Martino, Jen Del Pozo, Derandomgerl, Patri Díaz, Romina Elorrieta, María Estela, Elsa Estrada y Nazareth Hernández, entre otras muchas artistas. No solo se ha escogido firmas femeninas sino que, además, estas muestran en estas piezas su particular visión del papel de la mujer en un mundo, el del cómic y la ilustración, que hasta hace muy poco estaba muy masculinizado. Son creadoras de todo tipo que usan, además, distintas técnicas y materiales, desde lo digital a los rudimentos más clásicos. Las hay noveles, que empiezan en esto del arte, y otras con una carrera más consolidada. «Algunas son autodidactas, mientras que otras han cursado estudios artísticos y gran parte emplean técnicas digitales, algunas exclusivamente. Bastantes de ellas muestran influencias de la cultura asiática, especialmente japonesa y coreana, y en sus obras puede apreciarse el estilo manga. Sus inspiraciones varían pero muchas se dedican a la creación de fanarts de series, cómics y videojuegos», explicaron.

Al acto de inauguración asistieron este jueves día 6 de mayo, además del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; el Diputado del Común, Rafael Yanes, la vicepresidenta y la secretaria segunda de la Mesa, Esther González y Luz Reverón, la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la institución, Beatriz Barrera, y el presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares.

Camila Pomares es la comisaria de esta muestra. «Este proyecto es una prueba más de la extraordinaria pujanza del mundo de la animación dentro del arte que se hace en el Archipiélago», explicó Francisco Pomares, que reconoció que la idea comenzó como un encuentro entre una docena de ilustradoras y al ver la enorme cantidad de artistas con proyección en el Archipiélago decidieron ampliar el proyecto. Además, en breve saldrá publicado un catálogo con fotografías y biografías de las autoras.