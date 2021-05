Cabildo de Tenerife inaugura esta noche en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) la VIII Edición del Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza #Naturajazz 2021.

El Festival ha agotado ya las entradas gratuitas de las dos primeras jornadas, la de hoy y la de mañana, que tendrán lugar en el MUNA todos los jueves y viernes de este mes y que se podrán seguir vía streaming a través de la página de www.museosdetenerife.org o https://naturajazz.org/.

La actuación de Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet será la encargada de estrenar el #Naturajazz a partir de las 21:00 horas. Andrea es una joven trompetista y cantante que lleva sorprendiendo al público desde 2012, año en que Quincy Jones se fijó en ella y la invitó a compartir escenario al Festival de Peralada. Le caracteriza su nueva manera de cantar, sensible, con un timbre de voz muy maduro para su edad. Le acompañará su mentor, Joan Chamorro, veterano del jazz catalán, junto a Esteve Pi (batería), José Alberto Medina (piano) y Christop Mallinger (violín).

Durante la jornada, se proyectarán las 20 mejores fotografías de cada uno de los 12 proyectos seleccionados. En total, 240 instantáneas de naturaleza en sus distintas manifestaciones.

Mañana viernes la cita será con Reunion + Jorge Pardo, un trío con concepto jazzístico basado en la creación de líneas melódicas, armónicas y rítmicas. La mejor definición para este formato es energía y diálogo con muchos matices. Como artista invitado se suma Jorge Pardo, un músico lleno de virtudes sonoras y con un bagaje enorme a nivel internacional.

En esta ocasión, se proyectará el proyecto de fotografía: Stories and moments from the small world (Anécdotas y momentos del mundo en miniatura), de Giuseppe Bonali, junto a la propuesta Vida en miniatura, de Manuel Arechavaleta Hernández.

Los conciertos continuarán este mes con el trío de Gino Marcelli (13 de mayo), Yul Ballesteros Canarian Quintet (14 de mayo), Luis Sánchez Quartet (20 de mayo), Nasim Quartet (21 de mayo) e Idafe Pérez Quintet (27 de mayo). #Naturajazz 2021 finalizará el día 28 del mes de mayo con la actuación del grupo de jazz latino Troveros de Asieta Latin Jazz Ensemble.

Las citas musicales, celebradas al aire libre, respetarán todos los protocolos y recomendaciones sanitarias, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia interpersonal.