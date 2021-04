Polizón es una película que habla sobre los viajes espaciales, la investigación en otros planetas y la labor de los astronautas, pero no se trata de una cinta de ciencia ficción. A pesar de su envoltorio, se centra en el planteamiento de dilemas éticos a través de una narración pausada, casi contemplativa, alejándose de ese modo de las típicas propuestas de acción y aventuras asociadas al género. De hecho, el principal inconveniente tal vez radique en su tardanza a la hora de captar, a través de una trama con enjundia, el interés y la curiosidad del espectador. Su innegable corrección técnica se torna, pues, insuficiente durante la primera parte del metraje, que requiere un mayor contenido narrativo y un ritmo más intenso. Aun así, el filme va ganando enteros a medida que avanza la proyección, hasta alcanzar un final en el que las grandes disyuntivas morales, unidas a la emoción por su resolución, remontan ese inicio un tanto dubitativo.

Producción de 2021 estrenada en la plataforma Netflix, su director es el brasileño Joe Penna quien, tras su prometedor debut con Ártico (2018), estrena ahora este segundo título. Se aprecia su metódica pulcritud siguiendo los buenos manuales propios de la técnica cinematográfica, si bien adolece de una pasión e intensidad elevadas en el tratamiento de los temas. No obstante, este joven –que procede del mundo de la música– se vislumbra como un cineasta a tener en cuenta y probablemente se oirá hablar de él en el futuro.

Tres científicos se embarcan en una nueva misión hacia el planeta Marte por un plazo de dos años. En un principio, parecen cumplir con el plan previsto hasta que, de pronto, se encontrarán con una sorpresa: un empleado que colaboraba en el lanzamiento de la nave aparece herido en su interior, al tiempo que varios de los sistemas de funcionamiento comienzan a fallar. Junto a los problemas mecánicos, técnicos y humanos, deberán enfrentarse además a la falta de oxígeno para cuatro personas y al aumento en la generación de dióxido de carbono. Los evidentes datos matemáticos revelan como inevitable el riesgo de que todos fallezcan. Ante tal situación, y tras la búsqueda infructuosa de alternativas, se pone sobre la mesa la opción de dejar morir al operario para salvar a los demás y continuar con la misión. Cuando la decisión parece estar tomada, una de las astronautas se rebela y decide trazar un plan a la desesperada para lograr la supervivencia del grupo al completo, pese a arriesgarse a su propia muerte y la del resto de sus compañeros.

Nos hallamos frente a una propuesta sugestiva, alejada de las tradicionales muestras sobre viajes espaciales, y que opta por un planteamiento sosegado de la historia. Pese a lo discutible de su punto de partida (la forma en la que el trabajador aparece en escena resulta poco creíble), da paso posteriormente a una plasmación objetiva, casi cerebral, que quizá desilusione a los amantes de la acción interplanetaria. En cualquier caso, Polizón constituye una apuesta honesta que va ganando puntos conforme se acerca a su desenlace, por más que sea inevitable compararla con la superior Gravity, del mejicano Alfonso Cuarón.

El equipo artístico se reduce al cuarteto protagonista, destacando en él la actriz Anna Kendrick, nominada al Oscar por la maravillosa Up in the Air. Partícipe de la saga Crepúsculo, la hemos visto asimismo en Un pequeño favor o El contable. Cumple con su papel a la perfección. Le acompañan Toni Collette (El sexto sentido, Un niño grande, Hereditary), Daniel Dae Kim (saga Divergente, Spider-Man 2, la serie televisiva Perdidos) y Shamier Anderson (El héroe de Berlín, Destroyer. Una mujer herida).