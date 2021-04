‘Nomadland’ ha cruzado su última frontera. Este domingo en Los Ángeles, en la ceremonia más anómala de los Premios Oscars tras un año marcado globalmente por la pandemia, el trabajo de Chloé Zhao ha sido coronado por la Academia de Hollywood como la mejor película del año. Ese viaje por el reverso del llamado ‘sueño americano’, por unos Estados Unidos donde la vida en una furgoneta se ha hecho para muchos una opción vital pero para otros, incluyendo los mayores, un imperativo forzado por la crisis, ha llevado además hasta la estatuilla a la realizadora nacida en China, la segunda mujer en las 93 ediciones de los premios que lo consigue tras Kathryn Bigelow, y a su protagonista, Frances McDormand.

El triunfo de esta última y de Anthony Hopkins por su brillante trabajo en 'El padre', película que ha llevado a Florian Zeller y a Christopher Hampton al Oscar en categoría de guion adaptado, ha sido una relativa sorpresa. Y lo ha sido porque son galardones indiscutibles por el impecable y brillante trabajo de los dos intérpretes, pero han roto las apuestas de quienes pensaban que, en un año con un hito de nueve nominados de color entre los 20 de interpretación, podría haber un pleno para actores no blancos, especialmente con la posibilidad de darle un premio póstumo a Chadwick Boseman.

Diversidad

No ha llegado ese pleno pero a la Academia no puede acusársele tampoco de falta de reconocimiento a la diversidad. Ha ganado como intérprete de reparto, como se anticipaba, Daniel Kaluuya por su interpretación del pantera negra asesinado por la policía y el FBI Fred Hampton en 'Judas and the black Messiah', película por la que también ha sido premiada la canción ‘Fight for you’. Y ha ganado como se esperaba también como actriz de reparto Youn Yuh-Jung, la abuela en la historia semiautobiográfica de inmigrantes en EEUU de Lee Isaac Chung 'Minari'.

Como ha acostumbrado en la temporada de premios, la veterana del cine surcoreano, que se convierte en la segunda actriz asiática premiada en interpretación, ha hecho un discurso delicioso, desde flirteando con Brad Pitt, que presentaba el galardón, hasta reconociendo la injusticia de los premios. “Simplemente he tenido más suerte” ha dicho Youn reconociendo a las otras nominadas en su categoría y, en particular, a Glenn Close, que ha igualado a Peter O’Toole en el récord de nominaciones actorales sin victoria (lleva ocho). Close ha demostrado también tener cualquier cosa menos mal perder y ha dejado unas horas después uno de los momentos más divertidos de la extraña y larga gala, haciendo “twerking” al ritmo de Da Butt, una de las canciones de School Daze, de Spike Lee.

Los Oscar, que al dar el premio a guion adaptado a Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’ han puesto por segunda vez en su historia una estatuilla de guion en una mujer que lo firma en solitario, han sido también generosos en el reparto de sus premios. 'Mank', que llegaba como máxima nominada aspirando a 10 estatuillas, se ha llevado finalmente dos, por la fotografía y por el diseño de producción. 'Sound of metal' se ha llevado también dos estatuillas, el indiscutido por sonido y el de montaje. 'Soul', la última obra maestra de Pixar, ha conquistado tanto el de mejor película animada como el de banda sonora. Y otros dos premios han ido a parar a 'La madre del blues', el de vestuario y el de maquillaje y peluquería, que tiene acento español: el del cántabro Sergio López-Rivera, que se encargó de ayudar con su maquillaje a transformar a Viola Davis en Ma Rainey.

Ha habido también premio para ‘Otra ronda’, en categoría internacional, y para ‘Lo que el pulpo me enseñó’ como documental, uno de los siete galardones de Netflix, que llegaba con 36 nominaciones y ha sido el estudio más galardonado pero sigue esperando para el premio gordo.

Vuelta al cine

El papel fundamental que han jugado en este año pandémico esa y otras plataformas es incuestionable pero Hollywood, y los Oscar, han pretendido reafirmar el papel de la experiencia tradicional del cine. Lo ha hecho, por ejemplo, McDormand al recoger su premio, instando a la gente a ver su película y las otras nominadas “en la mayor pantalla posible” y en volver, en cuanto el combate contra el coronavirus lo permita, a las salas de cine.

Lo ha dicho también o pretendía decirlo la propia gala de los Oscar. Esta se ha alejado de otras ceremonias de premios que habían apostado por lo virtual o los discursos por zoom y, bajo la batuta de tres productores, incluyendo Steven Soderbergh, y haciendo de la estación Union Station de Los Ángeles su escenario principal (aunque con invitados también en el Dolby y en otras conexiones internacionales), se ha esforzado por una ceremonia presencial. También se ha alejado de su formato habitual de los últimos años. No ha tenido maestro de ceremonias. Ha hecho cambios como sacar a una pregala también televisada las interpretaciones de las canciones nominadas, no emitir los tradicionales clips de los aspirantes en todas las categorías cambiándolos por introducciones más personales sobre los candidatos.

Los Oscar han alterado en esta edición también el orden de los premios, dejando para el final, después de conocerse ya la mejor película, los Oscar de actriz y actor. Y la transformación ha acabado en un auténtico anticlimax cuando Hopkins, y no como se esperaba Boseman, ha sido el premiado. El escocés, a los 83 años el intérprete de más edad con estatuilla, no estaba en la gala y, sin discurso de aceptación, el final ha sido abrupto.

Justicia racial

Pero antes, durante más de tres horas, los Premios Oscar han dejado también sus buenas dosis de momentos y palabras destacados. Y ahí están el discurso de Youn o el “perreo” de Close pero también varios mensajes que han tomado el pulso al momento político y, en concreto, al clamor por la justicia racial en EEUU.

Regina King, por ejemplo, cuando presentaba el primero de los premios ha mencionado la reciente condena del policía blanco que asesinó a George Floyd y ha dicho: "sé que muchos en casa queréis coger el mando a distancia cuando sentís que Hollywood os está dando un sermón pero como madre de un hijo negro, sé el miedo con el que vivimos muchos y no hay cantidad de fama o fortuna que cambie eso". Kaluuya, alabando la figura de Hampton a la que da vida en la pantalla, ha recordado que "queda mucho trabajo por hacer".

Travon Free, codirector del corto premiado 'Dos completos desconocidos', que aborda precisamente la violencia policial contra los negros, ha recordado que la policía mata en EEUU a una media de tres personas cada día, desproporcionadamente negros, y ha citado a James Baldwin para decir: "Una vez dijo que lo más despreciable que una persona puede ser es indiferente al dolor de otros, así que solo les pido que no sean indiferentes".

El que más se ha explayado ha sido Tyler Perry, reconocido con el premio humanitario Jean Hersholt. Y las siguientes palabras han sido parte de su discurso. "Yo me niego a odiar a alguien porque sea mexicano, o porque sea negro. O blanco. O LGTB. Me niego a odiar a alguien porque sea un agente de policía. Me niego a odiar a alguien porque sea asiático. Espero que rechacemos el odio", ha continuado, antes de dedicar el premio "a cualquiera que quiera estar en el medio. Ahí es donde sanan las cosas, donde sucede la conversación, donde el cambio se produce: pasa en el medio".

Así te hemos contado la gala en directo.