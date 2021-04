Una inquietante casa en un paisaje natural de Grecia

Tenemos una imagen distorsionada de Grecia desde la gran crisis de 2008. No todo está parado en este país. En algunas ocasiones, incluso, nos dan lecciones ejemplares. En Grecia no hay solo los restos de una civilización muy sabia que hace más de 2.500 millones de años sentó las bases de lo que hoy es Europa. También existen ejemplos de arquitectura contemporánea respetuosos con el paisaje que les rodea. Un ejemplo a seguir en los sures de Canarias.

En la isla de Serifos, a largo de una aislada y pequeña cala rocosa, el grupo Mould Architects (Iliana Kerestetzi, Konstantinos Vlachoulis, Mixalis Xirokostas), ha diseñado y construido la casa subterránea denominada nCAVED, que está completamente insertada en el acantilado, y parece flotar justo encima del mar Egeo. Parece como un refugio protegido de los fuertes vientos del norte que no resalta sino que se integra de una manera inesperada y sencilla en el paisaje ondulado sin romper para nadie que visite la zona el horizonte eterno del mar. La vivienda no tiene forma exterior, sino una serie de volúmenes que parecen sustraídos de la tierra y casi no se ven desde lo lejos.

En el diseño de la casa, los arquitectos proyectan una cuadrícula rectangular a lo largo de la pendiente, generando espacio tridimensional de sólidos y vacíos. Esta geometría estricta se interrumpe con la rotación del eje exterior de la cuadrícula, que abre la sala de estar con una vista más extensa, exagerando significativamente la perspectiva visual del ocupante. Los muros de contención longitudinales son de piedra seca del mismo lugar, de muy similar color que el paisaje, y definen el perfil de la vivienda forzando al visitante la mirada hacia la línea del horizonte. A diferencia de estos muros de piedra, los tabiques cortos y perpendiculares son ligeros, de vidrio y pueden abrirse en toda su longitud. Unas curiosas ventanas traseras se ubican bajo tierra y se abren para enmarcar los jardines interiores, consiguiendo un flujo de aire y ventilación natural, además de introducir luz natural en el interior subterráneo.

Las escaleras exteriores están incrustadas en la pendiente y conectan los tres niveles con la entrada principal, ubicada en el salón. Este suave descenso hacia el interior de la casa revela, lentamente, los espacios más secretos de la casa, mientras enmarca una vista de dos lados: una salida visual al mar durante el descenso, una salida al cielo durante el ascenso. Las áreas excavadas son resultado de la separación y remoción de la tierra rocosa. El equipo de diseño señala: “Esta sensación áspera de una cavidad natural era lo que pretendíamos recrear con nuestra elección de materiales y paleta de colores. Piedra, hormigón visto, madera y metal se utilizan con precisión para crear un lugar como grabado en el paisaje”.

Es como un refugio protegido, situado en un lugar cuya vista te desarma, te llega al alma, pero que también está expuesto abiertamente a fuertes vientos del norte. Se me ocurre que podría ser como en Arico, en Tenerife, o en Corralejo, en Fuerteventura, pero en esos lugares de Canarias no hemos dejado experimentar a los arquitectos de manera tan poco convencional aunque respetuosa con el paisaje. En lugar de disponer un conjunto de espacios en línea a nivel del suelo, los arquitectos griegos perforan la tierra hasta enterrarse de manera que las vistas y el paisaje siguen casi intactos.

Destaca la luz desde el interior. La iluminación y ventilación con aberturas delanteras y traseras, piedra, techo plano plantado, aislamiento adecuado, así como paneles de vidrio de bajo consumo, suman a esta casa excelentes características bioclimáticas. Destacan también las sombras, producidas con filtros perforados en las fachadas y el suelo, que junto con grandes superficies de espejos reflectantes, crean una atmósfera inquietante y conmovedora en las áreas privadas de la residencia. Finalmente, las pérgolas parecen flotar desprendidas de la superficie, denotando el aspecto físico de la residencia, que se integra al paisaje, pero mantiene una presencia dinámica.

