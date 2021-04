In another world

Nueve años después de su anterior disco, los californianos no nos sirven una obra de punto y aparte, sino un revival punk de mediana edad con las constantes vitales en su sitio. Lo sustentan artefactos desbocados del calibre de This is not utopia o Breaking these bones, en contraste con ciertos entretenimientos (el swing de We never have sex anymore, el homenaje a Edvard Grieg) y con esa repesca de Gone away a voz y piano, donde la vieja rabia da paso al perfume autocomplaciente que recorre la pieza. J. B.

El bajista y cantante de Brighton 64 se aleja unos pasos de la inmediatez pop de su grupo de toda la vida para estrenarse en solitario con un elepé que camina entre el rock vitaminado, el blues desértico y la psicodelia, muy marcado por la presencia como banda de acompañamiento de Biscuit, igual de certeros cuando se travisten de Crazy Horse (En una altra vida, con la voz invitada de Joana Serrat) que cuando lanzan guiños a los Who de los setenta en la rotunda canción Encaixes amb la descripció. Rafael Tapounet

Con el quinteto The Marvels, el veterano saxofonista de jazz Charles Lloyd ofrece, una vez más, unas vistas únicas al ancho mapa de las músicas de raíz de los EEUU. Da igual la materia primera: una balada de Leonard Cohen, un clásico de Ornette Coleman, otro de Thelonious Monk, un bolero de Bola de Nieve… Lloyd y su banda, escorada hacia el country gracias a las guitarras de Bill Frisell y Greg Leisz, hacen que todo suene relajado, cálido y roots. Poética sin drama y al ralentí, toda una genialidad. Julián García

Con la salvedad de Gimme some truth, que no deja de ser una versión de John Lennon, ninguna de las 13 canciones del vigésimo elepé de estudio de Cheap Trick es memorable, y, aun así, el reencuentro con el incombustible cuarteto es gratificante de una manera algo extraña. Acaso se deba al sorprendente buen estado de la voz de Robin Zander o a la emocionante convicción con la que el guitarrista Rick Nielsen sigue sosteniendo esos himnos para grandes estadios a caballo entre AC/DC y los Beatles. R. T.