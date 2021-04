Tras la jornada del 23 de abril del pasado año con sus puertas cerradas por la pandemia, las librerías han organizado multitud de actividades para celebrar un Día del Libro que llega tras un aumento de las ventas en el primer trimestre de 2021 respecto a ejercicios anteriores, que alcanzaron los 87 millones de euros.

Según informó la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), mientras que durante el primer trimestre de 2019 el importe global de las ventas ascendió a 85 millones de euros y en 2020 se situó en 78 millones, en 2021 la cifra de ventas es muy superior, con 87 millones de euros.

Y aunque prosiguen las restricciones de aforo y los horarios reducidos en algunas zonas, las librerías se preparan para celebrar con sus comunidades de lectores el Día del Libro con centenares de propuestas de actividades y con el optimismo de un cierre del año 2020 no tan trágico como se vislumbraba y un primer trimestre de 2021 que sigue mostrando el apoyo de los lectores a sus espacios físicos y al libro de papel.

Según Cegal, por segmentos, la no ficción es el género más demandado por los lectores, con ventas que superan los 35 millones de euros, seguido de la ficción (24 millones) y de la literatura infantil y juvenil (17 millones de euros). De todos ellos, la narrativa ha sido la que ha experimentado el mayor aumento de ventas respecto a años anteriores, ya que del entorno de los 19 millones ha crecido hasta los 24 millones facturados este primer trimestre de 2021.

Estos datos proceden de Librired, herramienta de Big Data promovida por Cegal que analiza diariamente las ventas y disponibilidad de estocaje en más de 800 puntos de venta, tanto pequeñas y medianas librerías como cadenas . “Estos datos no son globales pero constituyen una aproximación bastante exacta a la hora de saber cuál es la tendencia de ventas y cómo estamos respondiendo las librerías”, explicó Álvaro Manso, portavoz de Cegal, quien destacó que, a pesar de haber sido un año muy duro, “las librerías estamos respondiendo bien y con energía en un momento difícil”. Además, todostuslibros.com, plataforma de comercio online y comunidad lectora, está demostrando ser una herramienta eficaz para el posicionamiento colectivo de las librerías independientes, ya que permite mantener el contacto directo con los lectores, visibiliza a cada librería y repercute de forma directa en ellas.

Desde su presentación ha conseguido aglutinar a más de 188.000 usuarios registrados y ha vendido más de 58.000 ejemplares por un importe superior a un millón de euros.

La pandemia ha aumentado un 51 % el tiempo de lectura

La pandemia ha conseguido aumentar un 51 % el tiempo que los españoles dedican a la lectura, una de las tres actividades, junto a mirar la televisión y hablar por teléfono, a la que más se recurre para cuidar la salud mental y el bienestar emocional. El informe de Hábitos de lectura y compra de libros de 2020, de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), concluye que los españoles llegaron a dedicar durante los primeros meses de pandemia hasta 71 minutos diarios para entretenerse, desconectar o relajarse. El estudio también muestra que los niños de entre 10 y 14 años constituyen la franja de edad más lectora y que el porcentaje de los menores de 9 años lectores también ha crecido. La directora del área de Inglés en Secundaria y Bachillerato de The British School of Barcelona (BSB), Eloise Duarte aseguró en este sentido que “la lectura no solo ayuda a alimentar la imaginación y entretener a los más pequeños, sino que también les ayuda a desarrollar su capacidad intelectual y creatividad”. “Leyendo mejoramos las habilidades técnicas de la escritura, ampliamos nuestro vocabulario, excitamos el cerebro y establecemos nuevas conexiones mejorando la atención, la memoria y la concentración”, añadió.