Una ciudad no solo consta de edificios y calles y edificaciones tangibles, de arquitectura e ingeniería sino que también se construye con intangibles (su cultura, su historia, los libros que se han escrito sobre ella, etc.) y también con espacios vacíos, con la luz del sol, con las sombras, con los árboles que nos rodean, con espacios sociales, silencios de cosas que se callan y se desconocen, y fundamentalmente la construimos todos los ciudadanos con nuestra forma de ser y de estar en el mundo, con nuestra forma de habitar esas ciudades en las que vivimos.

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife existen varios muros invisibles. Unos los conocemos, los intuimos, otros no. Esos muros invisibles son casi siempre ideológicos, sociales, culturales, y crean a veces identidad y a veces desigualdad, porque otra cualidad que tienen es que ninguno de estos muros invisibles es perfecto del todo ni imperfecto cien por cien. Son un misterio.

Quisiera hablarles de un muro invisible que hay cerca de mi casa, justo por encima de la Rambla, y cerca de la Plaza de Toros. Un muro que me gustaría ayudar a hacer caer de una vez.

Allí, en el barrio de Salamanca, hay una calle que ahora se llama calle del Perdón, antes fue la calle General Goded y en realidad debería llamarse Calle Pérez Minik porque allí vivió Domingo Pérez Minik, uno de los escritores canarios más intensos, muy vinculado al teatro y además un gran crítico literario. Escribió un libro que todos los isleños deberíamos leer: La condición humana del insular.

En la calle donde vivió ese muro invisible, que en realidad recorre toda la Isla, es el que impide (no sabemos por qué, he aquí el misterio) la unión de los escritores. Y divide en dos el relato de nuestra literatura, la literatura creada en Tenerife. El muro está en pie desde los años 30 y ha llegado hasta nuestros días, creciendo en altura en los años 70 y volviendo a generar polémica en la segunda década del siglo XXI.

Ese muro que comento, es un muro de rivalidad, que lleva impidiendo el encuentro entre los escritores de la isla y ese desencuentro impide un verdadero despegue de esta disciplina cultural que también crea ciudad (la ciudad imaginaria, la isla soñada) en cada renglón que se escribe desde un lado y otro del muro. Porque cuando lo que prima es la rivalidad (y levantar muros o cerrar puertas, o enfrentar a unos con otros) no se mejora como sociedad.

Todo esto ha vuelto a mi memoria estos días a raíz de la publicación de la novela El Delator, del escritor Juan Manuel García Ramos, con la que ha vuelto a desatarse la polémica entre ambos bandos por cómo trata Juan Manuel a Domingo Pérez Minik.

Lo que dice Juan Manuel es su opinión, su lectura de aquella época, y escribe utilizando un derecho democrático, la libertad de expresión, y si seguimos a Voltarie, y respetamos su famosa frase: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, no crearíamos una polémica donde no la hay porque el problema está en otro lado, en la división y rivalidad.

Perez Minik se merece todos mis respectos, merece que la calle del Perdón se llame calle Pérez Minik, y aunque los miembros de Gaceta de Arte después de la guerra callaron y se sometieron, no creo que lo hicieran porque fueran malas personas, lo hicieron para sobrevivir, como tantos otros. Los que se fueron, como Óscar Domínguez, pudieron vivir otras experiencias, pero entiendo perfectamente que la gente se guardara sus ideas porque se vivía en el miedo. También es cierto que la figura de Domingo López Torres requiere más estudio e investigación, y desde luego requiere más admiración popular, porque fue un gran hombre de la cultura a quien el odio y la rivalidad de la época segaron su vida.

Cada persona posee su propia forma de ser y de pensar y creo que vivir en democracia consiste en respetarnos unos a otros. Cuestión que en materia literaria seguimos sin hacer. Los muros siguen en pie, las puertas siguen cerradas, unas puertas para unos y otras puertas para otros y los nuevos escritores simplemente bordean el muro y se buscan la vida fuera de Canarias y de España. Y así, entre muro y muro, solo conseguimos menos grandeza literaria en nuestra ciudad. En nuestra isla.

Durante muchos años fui responsable de cultura en las islas, y de todas las disciplinas culturales jamás vi un sector tan dividido y corrosivo como el de los escritores. Menos mal que los del genero negro nos hemos salvado de esos muros.

*Abogada y doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea