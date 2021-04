Es posible que, muchos y muchas de ustedes se acerquen a las librerías buscando un tebeo para sus hijos e hijas, intentando que dejen de lado de una vez las pantallitas y accedan a esa maravillosa experiencia que la mayoría tuvo leyendo los recordados tebeos de Bruguera (los más antiguos) o esa lectura gozosa que eran algunos suplementos infantiles que acompañaban a las revistas dominicales de los periódicos. El intento es bueno, pero es muy probable que vuelvan espantados pensando que ya no se hacen tebeos como los de antes, a lo que suele seguir una profunda búsqueda en la casa materna en pos de una de esas cajas olvidadas donde descanse alguna de aquellas lecturas. Con suerte, encontrarán un ejemplar de aquellos tebeos, ajado pero legible, y pasarán las páginas con emocionada lagrimilla contenida. Y se lo darán a sus descendencia con henchida alegría… que se desplomará al minuto siguiente al ver la evidente expresión de rechazo infantil.

Tranquilidad: antes de caer en la depresión profunda, hay que pensar qué hubieran hecho en su caso si sus progenitores les llevaran un cuadernillo en blanco y negro de El Guerrero del Antifaz frente al colorido delirio de Mortadelo y Filemón. Pues multipliquen esa sensación por mucho: la infancia de hoy en día tiene una cultura visual imponente, formada con un bombardeo continuo de televisión, internet y cine que los convierte en exigentes consumidores de imágenes.

No les vale cualquier cosa y, precisamente, esos tebeos que parece que no son como los de antes, no lo son: son historietas hechas para los jóvenes lectores de hoy en día, educados en una variedad y riqueza gráfica brutal. Empezando por el manga, que les arrastra porque conecta con esa cultura: no les den superhéroes de Marvel o DC, sino My Hero Academia, de Köhei Horikoshi (Planeta) o One Punch Man, de One y Yusuke Murata (Ivrea). Dos series que se desprenden de la tradición superheroica occidental para traer propuestas frescas y muy divertidas.

O si buscan para los más pequeños, no duden en probar series como la creación de Vicente Montalbá, que llega a su segundo volumen con El reino de Munh (Bang Ediciones), transformando un salón del manga en una aventura sin límites donde caben espectaculares luchas y persecuciones con ninjas. Si están empezando a leer, opten por Patri y las hormigas, de Anuk Ricard (Astiberri), deliciosa obra de la creadora de Ana y Froga que reduce ahora a su protagonista al tamaño de un insecto para correr increíbles aventuras en el mundo de los insectos.

Aunque puede ser que estén en ese punto de transición entre la infancia y la juventud que les lleva a buscar nuevas lecturas. Pues sin problemas: pueden apostar por una serie como Leñadoras, de Noelle Stevenson, Grace Ellis, Shannon Waters y Brooklyn Allen (Sapristi Cómics), que transmite feminismo, vitalidad y emoción con una mezcla de aventura, fantasía, misterio, magia y humor que derrumba todas las preconcepciones a golpe de inteligencia. O por el excelente Snapdragon de Kat Leyh (Astronave). La autora, formada precisamente en la cantera de Leñadoras, apuesta por realizar una obra en solitario con muchas conexiones con esta, creando una historia de amistad entre una joven y una misteriosa anciana a la que muchos creen una bruja. Con exquisita delicadeza, manteniendo un atractivo equilibrio entre realismo y fantasía, irá desgranando la construcción de la identidad sin renunciar a entrar en complejas reflexiones.