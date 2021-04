Hijo de madre puertorriqueña y padre cubano, Juan Pedro Tomás creció en el Spanish Harlem de Nueva York rodeado de miseria, racismo, drogas, bandas y delitos. Él mismo pasó por todo ello y se doctoró en la vida del Barrio con una condena de siete años de la que salió transformado en un carismático educador y activista social y cultural que nunca dejó de luchar por la restitución de la dignidad de una comunidad desposeída. Poeta abanderado del movimiento literario nuyorican, se estrenó como novelista con Down these mean streets (1967), un crudo y muy emocionante relato autobiográfico del que se hizo una traducción al castellano pobre y tardía (con el título de Por esas calles bravas, hoy inencontrable) y que merece, sin duda, un rescate en condiciones. A ver si alguna editorial se anima.