‘Perfectos desconocidos’ llega hoy y mañana al Teatro Guimerá. Esta comedia ha cosechado gran éxito en su gira por los teatros de España tras haberse representado durante varias temporadas en Madrid. Además, se trata de una historia que ha sido adaptada en numerosas ocasiones, tanto en el cine como en el teatro, en todo el planeta. Esta versión está protagonizada por Inge Martín, Álex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Vellido, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Fritschi. Ballesteros se estrena en el teatro precisamente con esta propuesta que se podrá disfrutar en Tenerife a partir de las 19:00 horas.

Tras tantas adaptaciones de la historia de Perfectos desconocidos, ¿qué se le dice al público para que acuda al teatro?

En el tiempo en el que estamos hace falta reírse y esta obra presenta una gran excusa para ello. Además, la cultura es segura y el teatro es un sitio perfecto para olvidarnos de nuestros problemas y reírnos tranquilamente.

Olvidarnos de nuestros problemas porque para problemas, y gordos, ya están los que se les presentan a estos seis personajes sobre el escenario.

Es sorprendente lo que las redes sociales y los teléfonos móviles ocultan de las personas. Acabamos siendo perfectos desconocidos, como dice la función.

¿Tiene algún mensaje que no le gustaría que nadie leyera?

Cuando estás haciendo una obra así la temática acaba tocándote en lo personal. Recuerdo que cuando empecé con la historia comencé a mirar los mensajes de mi móvil de otra manera y pensaba que si los leyera otra persona podría entenderlos de una manera completamente distinta porque la forma que tenemos de hablar con una determinada persona se puede malinterpretar. Recuerdo un mensaje del gerente de la función preguntando a Olivia Molina si se había llevado las bragas porque en la obra hay un cambio de ropa interior, pero eso lo leyó su marido y se quedó muerto. A mí me ha pasado también: enviar un mensaje diciendo ‘te quiero mucho’ a mi marido pero que terminé enviando a mi abogado.

Perfectos desconocidos supuso su debut en el teatro tras una larga trayectoria audiovisual. Ahora que ha pasado un poco el tiempo, ¿fue un buen cambio?

Estoy encantada porque el teatro me ha abierto un mundo distinto dentro de la interpretación. Nunca lo había hecho por respeto y porque no me sentía preparada pero me he encontrado con un elenco maravilloso, el director y la productora. Ha sido todo muy sencillo, a pesar de todo el trabajo que hay detrás y de los momentos más complicados que nos han tocado vivir con la pandemia. Pero lo cierto es que he descubierto un nuevo amor y no querría dejar el teatro porque es una preciosidad poder compartir con el público tan cerca un directo que es tan aterrador y tan excitante al mismo tiempo. En el directo puede pasar cualquier cosa y hay que estar muy atento para que la función continúe, pase lo que pase.

Se estrena en el teatro, además, con un proyecto muy exigente que obliga a los actores a estar en todo momento sobre el escenario.

Sí, estamos constantemente en escena. El viaje es para nosotros mucho más apasionante porque estamos siempre con el personaje, mostrándonos y reaccionando a todo lo que está pasando. Es un reto tanto en el terreno profesional como en el personal porque la energía y la concentración que hay que tener es mucho mayor.

Violeta es el personaje al que interpreta. ¿Qué tal se lleva con ella?

Hemos tenido de todo. Hemos estado enamoradas la una de la otra y otras veces no nos soportábamos demasiado. Ha sido como la vida misma.

¿Y esa relación de altibajos ha sido porque se parecen mucho o porque son muy diferentes?

Evidentemente tiene cosas que son mías pero también hay otras en las que no tenemos nada que ver. Me considero una persona optimista y siempre trato de ver el lado bueno de la gente, eso es lo primero que veo de los demás. Pero Violeta es inocente en exceso, es demasiado ingenua, así que había un punto de ella que me enfadaba como actriz y que tuve que vencer. Violeta es una persona tan buena que no puede concebir que los demás sean malos e intenten ocultar cosas, porque ella siempre va de frente. Me tuve que reubicar para tratar de entenderla y acercarme al personaje.

En este proyecto ha compartido escenario con muchos actores diferentes porque el elenco ha ido cambiando. ¿Eso se ha dejado notar en la obra?

Efectivamente, que el reparto haya ido cambiando ha sido un acierto porque cuando llega un compañero nuevo siempre tenemos la inseguridad sobre qué va a pasar porque sabemos que la función no va a ser igual, pero por otro lado es algo necesario porque refresca la rutina y cambia lo que hemos ido contando. La suerte que hemos tenido es que, tanto en el primer elenco como el que tenemos ahora, ha habido una relación muy cercana y positiva entre nosotros y por eso creo que hemos estado tanto tiempo girando, porque lo hemos podido trasmitir. Somos un grupo de amigos en escena y nosotros en la vida real también tenemos una relación cercana y nos queremos mucho.

Esta historia ha tenido muchas adaptaciones, tanto en el cine como en el teatro, ¿para usted es mejor o peor contar con tantas referencias?

Yo creo que está bien porque es un texto que funciona. Cada director y cada elenco tiene su propia representación de la historia y vuelca más sus inquietudes sobre la telefonía móvil y hasta qué punto estamos cerca o lejos los unos de los otros y cómo algo que parece que nos va a acercar a los demás al final nos separa.

Estas representaciones en Tenerife se completan con un encuentro con el público que tendrá lugar el sábado por la mañana.

Hay que estar abiertos 100% a lo que los espectadores opinan de nosotros y es muy interesante porque de todo se aprende. Nosotros no estamos en el patio de butacas como para verlo así que es muy interesante lo que nos va diciendo el público y los compañeros de profesión que vienen a vernos. Hemos tenido suerte porque es una obra que está gustando tanto al público como a la crítica y es un trabajo muy gratificante del que nos sentimos muy orgullosos.

¿Le deja Perfectos desconocidos tiempo para abordar otros proyectos? ¿Cómo se presenta para usted el año 2021?

Estoy bastante centrada en este proyecto aunque tengo diferentes posibilidades para continuar en el teatro y también algunas opciones para la televisión, sobre todo ahora, que se están haciendo bastante producciones audiovisuales en diferentes plataformas, pero no tengo nada cerrado. Y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, continúo a la espera. He vivido durante mucho tiempo mi profesión con mucha ansiedad, preocupada por los proyectos futuros, pero en este momento estoy muy tranquila. La pandemia nos ha hecho reflexionar a todos y hemos aprendido a afrontar la vida y a tomarnos mejor los imprevistos. A mí me hace mucha gracia eso que dicen ahora de que ‘hacer planes es muy de 2019’. Ese es el mejor resumen de lo que estamos viviendo.